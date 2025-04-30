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Что говорят женщины, которые действительно себя ценят — три фразы

30 апреля 2025 11:45
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Фразы женщин, которые себя ценят — главные признаки уверенной личности
Уверенная в себе женщина. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Сильные характером и уверенные в себе женщины знают себе цену. Они не согласны на что угодно и всегда ставят собственные потребности на первый план.

Новини.LIVE рассказывают о фразах, которые говорят женщины, ценящие себя.

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Фразы уверенных в себе женщин

"Я не согласна"

Женщина, которая себя ценит, всегда может высказать собственное мнение, даже если оно не понравится окружающим. Такая фраза означает, что женщина не боится отстаивать свою позицию, поскольку уверена в своей правоте. Такие личности умеют отстаивать собственные убеждения и не идут на компромиссы только ради избежания конфликта.

Если женщина часто употребляет эту фразу, она не ведется на манипуляции. Она четко знает, чего хочет, и готова идти к этому, несмотря на препятствия.

Фрази, які говорять жінки, що себе цінують
Красивая девушка. Фото: Pexels

"Нет, спасибо"

Уметь сказать "нет" — это о ценности себя и своего времени. Эту фразу говорят женщины, которые действительно себя уважают и имеют сильный характер. Они не готовы идти на самопожертвования ради того, чтобы кого-то удовлетворить. Такие личности знают, что в конце концов это может привести к потере чувства собственного достоинства.

Те, кто без чувства вины и оправданий может спокойно отказать в чем-то, действительно сильные характером люди. Они себя ценят и берегут собственное спокойствие, желания и время. Говорить "нет" — это проявление любви к себе, а не эгоизма или безразличия.

Фрази, які говорять жінки, що себе цінують
Девушка улыбается. Фото: Pexels

"Я выбираю..."

Такая фраза подчеркивает самостоятельность женщины и способность принимать важные решения самостоятельно. Такие личности готовы брать на себя ответственность и не боятся ошибиться. Именно это свидетельствует о том, что женщина себя ценит.

Такие люди не плывут по течению. Они самостоятельно направляют свою жизнь в нужное русло, потому что знают, что их интересует и готовы ошибаться.

Напомним, ранее мы писали о том, как проверить уровень самооценки. В этом поможет простой тест.

Также мы рассказывали о привычках людей, которые очень себя любят. Есть основные звоночки, которые указывают на это.

психология характер фраза женская психология самооценка
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12:08 Пленных оккупантов проверяют на полиграфе — детали

12:05 Боевые выплаты за ремонт — на Одесчине задержали командира части

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:02 Сокращают жизнь — от каких привычек нужно отказаться навсегда

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