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Разговор, который сблизит — что стоит спросить на первом свидании

24 апреля 2025 12:30
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
О чем говорить на первом свидании — десять идеальных тем
Парень и девушка обнимаются. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Разговор на первом свидании — это возможность лучше узнать партнера и раскрыть все его карты. Однако многие боятся задать лишние вопросы, чтобы не превратить романтику в допрос.

Новини.LIVE рассказывают о том, что стоит спросить на первом свидании.

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О чем говорить на первом свидании

"Что ты сейчас ищешь в жизни или отношениях?"

Лучше сразу обсудить намерения друг друга, чтобы в будущем не было сюрпризов. Этот вопрос абсолютно простой и понятный и не вызовет неудобства у партнера.

"Расскажи мне о своей семье"

Этот вопрос точно сблизит вас и покажет ваши серьезные намерения. Также ответ даст вам представление о его бэкграунде, воспитании и ценностях.

"Какую самую неожиданную вещь ты когда-то делал?"

Ответ на этот вопрос даст понять, насколько человек, который рядом с вами, готов к риску и новизне. Если спонтанность в отношениях для вас важна, стоит спросить об этом на берегу.

Про що говорити на першому побаченні
Парень и девушка в ресторане. Фото: Pexels

"О чем я бы точно не догадалась относительно тебя?"

Этот вопрос добавит нотку флирта и игры в разговор. В то же время это хорошая возможность для партнера открыться для вас.

"Твои друзья — какие они?"

Говорить о друзьях — хороший метод избавиться от напряжения на первом свидании. Кроме того, вы поймете, кто для партнера действительно важен в жизни.

"Какая твоя работа мечты?"

Это позволит узнать, что вдохновляет и мотивирует человека. Ответ покажет, какие у него ценности и черты характера.

Про що говорити на першому побаченні
Парень и девушка на свидании. Фото: Pexels

"Чем ты гордишься больше всего?"

Вы сможете узнать о том, что действительно важно для человека. Также ответ на этот вопрос позволит увидеть уровень его самосознания.

"Что тебе нравится читать?"

Любовь к книгам может стать вашим общим интересом. Также вы поймете, уровень любознательности партнера и его увлечения.

"Есть что-то, чего ты точно не ешь?"

На первый взгляд, это практический вопрос. Он позволит избежать неловких моментов во время ужина. В то же время это даст представление о стиле жизни партнера и его привередливости во вкусах.

"Какое твое самое теплое воспоминание?"

Ответ на этот вопрос даст понять, что на самом деле имеет значение для человека. Узнайте, что любит партнер и что его формировало.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вопросы нужно обязательно задать своему партнеру. Это вас точно сблизит.

Также мы рассказывали о том, как проверить мужчину на зрелость. Задайте ему всего один вопрос.

психология отношения советы свидание отношения
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