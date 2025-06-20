Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Прокрастинация перед сном — о чем это может сигнализировать

Прокрастинация перед сном — о чем это может сигнализировать

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 18:40
С чем связана прокрастинация перед сном — психологи удивили причиной
Девушка работает ночью. Фото: Freepik
Ключові моменти Почему некоторые люди откладывают все дела на ночь

Некоторые люди откладывают дела на ночь, им кажется, что тогда они более продуктивны и могут сделать работу лучше. Однако настоящая причина вовсе не в этом и даже не в лени.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Почему некоторые люди откладывают все дела на ночь

Как показало новое исследование, прокрастинация перед сном связана с определенными чертами характера человека. Это часто делают люди, склонные к депрессии. Откладывать все дела на ночь также привыкли те, кто имеет высокий уровень невротизма и низкий уровень ответственности.

Чоловік працює вночі
Мужчина работает ночью. Фото: Freepik

Ученые обнаружили, что люди, которые систематически откладывают время сна, чтобы завершить работу ночью, делают это не из-за более увлекательных занятий или лени. Они наоборот склонны к негативным эмоциям и переживаниям. Участие в исследовании приняли 390 человек, которые в течение 14 дней вели дневник сна.

Конечно, иногда прокрастинация перед сном связана с плохим планированием времени. Однако в большинстве случаев, это делали люди, которые не могли справиться с негативными эмоциями и тревожностью. Они имели низкий уровень самоорганизации и проблемы с контролем времени.

Напомним, ранее мы писали о том, почему вам не хватает мотивации действовать. Все дело в нескольких привычках.

Также мы рассказывали о том, какие привычки есть у ленивых людей. Они мешают развиваться и достигать целей.

работа психология прокрастинация интересные факты ночь
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации