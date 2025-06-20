С чем связана прокрастинация перед сном — психологи удивили причиной

Девушка работает ночью. Фото: Freepik

Некоторые люди откладывают дела на ночь, им кажется, что тогда они более продуктивны и могут сделать работу лучше. Однако настоящая причина вовсе не в этом и даже не в лени.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Почему некоторые люди откладывают все дела на ночь

Как показало новое исследование, прокрастинация перед сном связана с определенными чертами характера человека. Это часто делают люди, склонные к депрессии. Откладывать все дела на ночь также привыкли те, кто имеет высокий уровень невротизма и низкий уровень ответственности.

Мужчина работает ночью. Фото: Freepik

Ученые обнаружили, что люди, которые систематически откладывают время сна, чтобы завершить работу ночью, делают это не из-за более увлекательных занятий или лени. Они наоборот склонны к негативным эмоциям и переживаниям. Участие в исследовании приняли 390 человек, которые в течение 14 дней вели дневник сна.

Конечно, иногда прокрастинация перед сном связана с плохим планированием времени. Однако в большинстве случаев, это делали люди, которые не могли справиться с негативными эмоциями и тревожностью. Они имели низкий уровень самоорганизации и проблемы с контролем времени.

Напомним, ранее мы писали о том, почему вам не хватает мотивации действовать. Все дело в нескольких привычках.

Также мы рассказывали о том, какие привычки есть у ленивых людей. Они мешают развиваться и достигать целей.