Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Прокрастинація перед сном — про що це може сигналізувати

Прокрастинація перед сном — про що це може сигналізувати

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 18:40
З чим пов'язана прокрастинація перед сном — психологи здивували причиною
Дівчина працює вночі. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому деякі люди відкладають всі справи на ніч

Деякі люди відкладають справи на ніч. Їм здається, що тоді вони більш продуктивні та можуть зробити роботу краще. Однак справжня причина зовсім не в цьому й навіть не у ліні.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чому деякі люди відкладають всі справи на ніч

Як виявило нове дослідження, прокрастинація перед сном пов'язана з певними рисами характеру людини. Це часто роблять люди, схильні до депресії. Відкладати всі справи на ніч також звикли ті, хто має високий рівень невротизму та низький рівень відповідальності.

Чоловік працює вночі
Чоловік працює вночі. Фото: Freepik

Науковці виявили, що люди, які систематично відтерміновують час сну, щоб завершити роботу вночі, роблять це не через більш захопливі заняття чи лінь. Вони навпаки схильні до негативних емоцій та переживань. Участь у дослідженні взяли 390 осіб, що протягом 14 днів вели щоденник сну.

Звичайно, інколи прокрастинація перед сном пов'язана з поганим плануванням часу. Однак у більшості випадків це робили люди, що не могли впоратися з негативними емоціями та тривожністю. Вони мали низький рівень самоорганізації та проблеми з контролем часу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому вам не вистачає мотивації діяти. Вся справа у кількох звичках.

Також ми розповідали про те, які звички є у лінивих людей. Вони заважають розвиватись та досягати цілей.

робота психологія прокрастинація цікаві факти ніч
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації