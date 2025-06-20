З чим пов'язана прокрастинація перед сном — психологи здивували причиною

Дівчина працює вночі. Фото: Freepik

Деякі люди відкладають справи на ніч. Їм здається, що тоді вони більш продуктивні та можуть зробити роботу краще. Однак справжня причина зовсім не в цьому й навіть не у ліні.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чому деякі люди відкладають всі справи на ніч

Як виявило нове дослідження, прокрастинація перед сном пов'язана з певними рисами характеру людини. Це часто роблять люди, схильні до депресії. Відкладати всі справи на ніч також звикли ті, хто має високий рівень невротизму та низький рівень відповідальності.

Чоловік працює вночі. Фото: Freepik

Науковці виявили, що люди, які систематично відтерміновують час сну, щоб завершити роботу вночі, роблять це не через більш захопливі заняття чи лінь. Вони навпаки схильні до негативних емоцій та переживань. Участь у дослідженні взяли 390 осіб, що протягом 14 днів вели щоденник сну.

Звичайно, інколи прокрастинація перед сном пов'язана з поганим плануванням часу. Однак у більшості випадків це робили люди, що не могли впоратися з негативними емоціями та тривожністю. Вони мали низький рівень самоорганізації та проблеми з контролем часу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому вам не вистачає мотивації діяти. Вся справа у кількох звичках.

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