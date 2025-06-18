Хобби, которые заставят мозг работать на полную — обязательно попробуйте

Девушка играет на гитаре. Фото: Freepik

Любимое занятие — это не просто увлечение, но и способ развиваться и открывать для себя новое. Некоторые хобби могут заставить ваш мозг работать активнее.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Личный дневник

Такое простое занятие способно повысить общий уровень интеллекта. Всего несколько записей в день помогут мозгу стать активнее. Особенно такое хобби стоит попробовать тем, кто много времени проводит за компьютером. Купите себе красивый блокнот, ручку и записывайте все, что приходит вам в голову.

Девушка пишет в дневнике. Фото: Freepik

Иностранные языки

Это идеальный способ провести время с пользой. Каждый изученный язык формирует в человеке новую языковую личность. Это заставляет мозг быстро переключаться. Кроме того, такое хобби улучшает пространственное мышление, человек начинает быстрее считать и запоминать сложные схемы. Выгода от такого занятия точно будет.

Игра на музыкальных инструментах

Игра на музыкальном инструменте позволит лучше работать вербальной памяти. Во время такого занятия работают все органы чувств, поэтому мозг становится активнее в несколько раз и постепенно привыкает к такому ритму. Людям, которые играют на музыкальных инструментах, удастся в несколько раз быстрее освоить иностранный язык.

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