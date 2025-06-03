Богатые люди всегда делают этих пять вещей — бедные даже не замечают этого

Вещи, которые делают богатые люди — бедные этого и не замечают
Финансовый успех — это не счастливый случай судьбы, а следствие конкретных действий человека. Состоятельные люди всегда делают несколько вещей, которые отличают их от других.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Вещи, которые делают богатые люди
Считают не только доходы, но и время
Бедные люди тратят время на то, что не дает результата. Богатые же наоборот — ценят этот ресурс и не фокусируются на том, что не приблизит их к цели.
Не боятся инвестировать
Состоятельные люди знают, что для того, чтобы зарабатывать больше, нужно сначала вложить средства в знания, команду или активы. Бедные же боятся тратить деньги на развитие и стоят на месте.
Зарабатывают на системах, а не на своем труде
Богатые создают системы и активы, которые работают без их участия. Они не продают свое время так, как бедные люди. "Работаю больше — зарабатываю больше" — это точно не про состоятельных.
Не боятся говорить о деньгах
Бедные люди стесняются или боятся обсуждать свою зарплату и не умеют вести переговоры с руководством о ее увеличении. Богатые же открыто об этом говорят.
Не ждут идеальных условий, а создают их
Состоятельные люди пробуют, тестируют и ошибаются. Они знают, что идеального момента не будет. Бедные же часто откладывают все на лучшие времена.
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