Какая разница в возрасте является критической для пары — счастливого конца не ждите

Взрослый мужчина и молодая женщина. Фото: Freepik

Говорят, что разница в возрасте не важна, если между мужчиной и женщиной вспыхивает любовь. На самом же деле это далеко не так. Между партнерами, которые имеют самую неудачную разницу в возрасте, могут возникать серьезные проблемы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Проблемы в отношениях могут возникать тогда, когда одному партнеру 20 лет, а другому — 30 или 40. Такие люди находятся на разных этапах жизни. Старший по возрасту партнер уже имеет точные представления о том, что чего он хочет достичь в будущем и активно работает над этим. Младший — в процессе определения собственных целей.

Проблемы в таких отношениях также могут возникать из-за разного темпа жизни. Один партнер стремится постоянно открывать для себя что-то новое и быть активным, другой же — предпочитает более умеренный образ жизни. Конфликты в таких отношениях почти неотвратимы.

Влюбленная пара. Фото: Freepik

Еще один важный вопрос, по которому могут возникать разногласия, — взгляды на семью и детей. Молодой партнер может быть более заинтересованным в создании семьи и воспитании детей. Старший — наоборот не испытывать такой же уровень интереса к семейной жизни.

Кроме того, разница в возрасте может создать разногласия в общественном статусе. Опыт все же дает о себе знать. Если между парой разница в 10 лет и больше, то эти проблемы точно будут возникать. Справиться с ними можно, но стоит все же учитывать риски, перед тем, как начинать такие отношения.

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