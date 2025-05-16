Как понять, что человеку нельзя доверять — обратите внимание на это

Девушка держит кофе. Фото: Freepik

С некоторыми людьми лучше не сближаться и не строить отношения. Они могут предать или подставить. Однако как понять, что перед вами именно такой человек? Есть один главный признак, который на это укажет.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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С каким человеком не стоит сближаться

Не всегда с первого взгляда можно полностью разгадать человека. Однако в начале общения все же есть возможность понять, стоит ли доверять ему. Один серьезный признак укажет на это. Речь идет о том, что он говорит о других людях.

Задуманная девушка. Фото: Freepik

Если собеседник выкладывает вам секреты друзей или коллег, присмотритесь к нему. Говорит ли человек о личных и интимных подробностях, которые ему доверили? Если да — ограничьте общение. Это означает только то, что ваши тайны так же будут раскрыты. Разговаривать с такими людьми можно, но только на ограниченные темы. Говорите о работе или погоде, но не рассказывайте личное. В противном случае вы можете обжечься.

Обсуждение других — это главный признак, который прямо кричит о том, что доверять человеку нельзя. Вы не станете исключением. Как бы ни клялись в том, что секреты останутся между вами, как только человек встретится с кем-то другим, обещание точно забудется.

Напомним, ранее мы писали о том, что никогда не делают умные люди. Они ценят себя и никогда не соглашаются на эти пять вещей.

Также мы рассказывали о том, как перестать сравнивать себя с другими. Эта привычка разрушает вашу самооценку и ухудшает жизнь.