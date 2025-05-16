Як зрозуміти, що людині не можна довіряти — зверніть увагу на це

Дівчина тримає каву. Фото: Freepik

З деякими людьми краще не зближуватись та не будувати стосунки. Вони можуть зрадити чи підставити. Однак як зрозуміти, що перед вами саме така людина? Є одна головна ознака, яка на це вкаже.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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З якою людиною не варто зближуватись

Не завжди з першого погляду можна повністю розгадати людину. Однак на початку спілкування все ж є можливість зрозуміти, чи варто довіряти їй. Одна серйозна ознака вкаже на це. Йдеться про те, що вона говорить про інших людей.

Задумана дівчина. Фото: Freepik

Якщо співрозмовник викладає вам секрети друзів чи колег, придивіться до нього. Чи говорить людина про особисті та інтимні подробиці, які їй довірили? Якщо так — обмежте спілкування. Це означає тільки те, що ваші таємниці так само будуть розкриті. Розмовляти з такими людьми можна, але лише на обмежені теми. Говоріть про роботу чи погоду, але не розповідайте особисте. В іншому випадку ви можете обпектись.

Обговорення інших — це головна ознака, яка прямо кричить про те, що довіряти людині не можна. Ви не станете винятком. Як би не клялись у тому, що секрети залишаться між вами, як тільки людина зустрінеться з кимось іншим, обіцянка точно забудеться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ніколи не роблять розумні люди. Вони цінують себе та ніколи не погоджуються на ці п'ять речей.

Також ми розповідали про те, як перестати порівнювати себе з іншими. Ця звичка руйнує вашу самооцінку та погіршує життя.