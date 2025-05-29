Что стоит скрыть от партнера — не говорите этого, если не хотите разойтись

Пара обнимается. Фото: Freepik

Правда и доверие между партнерами важна, но о некоторых вещах лучше умолчать. Второй половинке не стоит знать вещей, которые могут ее ранить. Это поможет паре сохранить отношения и выдержать различные жизненные испытания.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Его не любит семья женщины

Если даже ваши близкие и считают мужчину легкомысленным, не стоит ему об этом говорить напрямую. Возможно, ваши родственники не будут говорить прямо, но в глубине души все равно будут его уважать, если будут видеть, что вы счастливы вместе. Однако, если рассказать мужу о критике со стороны близких, это испортит отношения и между ними, и между вами. После этого наладить контакт будет достаточно сложно.

Мужчина и женщина говорят. Фото: Freepik

Вам не нравится его хобби

Это нормально, когда у партнеров разные вкусы на все, в том числе и на увлечения. Не стоит критиковать любимое дело мужчины и называть его детским или глупым. Это только покажет неуважение к взглядам второй половинки. Вы должны принимать партнера со всеми его странными привычками, предпочтениями или увлечениями. Ведь ему может также не нравиться ваше хобби, но лучше обоим об этом промолчать.

Близкие его используют

Не стоит с мужем обсуждать его родственников или друзей, даже если вы заметили, что им иногда пользуются. Наберитесь терпения и научитесь держать язык за зубами в таких ситуациях. Это не приведет ни к чему, кроме напряженных отношений между вами. Если вам неприятно общаться с его родственниками, попробуйте реже видеться. Однако не нужно пытаться испортить отношения между мужчиной и его близкими. Если и решаете рассказать что-то важное, стоит говорить об этом очень деликатно.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки в отношениях являются токсичными. Большинство людей считают их нормальными.

Также мы рассказывали о том, что указывает на здоровые отношения. На эти неочевидные признаки многие даже не обращают внимание.