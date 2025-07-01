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Главная Психология Кого ждут перемены в жизни — нумерологический прогноз на 1-6 июля

Кого ждут перемены в жизни — нумерологический прогноз на 1-6 июля

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 06:55
Нумерологический гороскоп на 1-6 июля — что вас ждет в любви и карьере
Нумерология. Фото: Freepik

Новая неделя некоторым принесет эмоциональное исцеление и новую энергию. Время завершить все дела и отпустить прошлое, чтобы двигаться к лучшему. Это касается как отношений, так и финансов и карьеры. Нумерологический гороскоп подскажет, кого ждет удача.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Нумерологический гороскоп на неделю, 1-6 июля

Число 1 (рожденные 1, 10, 19, 28 числа)

Важно на этой неделе чувствовать все сердцем. Возможно нужно будет принять важное решение и оно должно быть основано на эмпатии. О себе могут напомнить давние конфликты. Отпустите обиды и двигайтесь дальше.

Число 2 (рожденные 2, 11, 20, 29 числа)

Эмоции станут частью вашего очищения. Позвольте себе чувствовать все. Вас ждет исцеление старых ран — с детства или связанных с родными. После этого удастся установить более прочные эмоциональные границы.

Число 3 (рожденные 3, 12, 21, 30 числа)

Вам стоит на этой неделе отпустить избыточные обязательства и сосредоточиться на проектах, которые вам близки. Это прекрасное время для искусства, обучения или начала чего-то нового.

Нумерологічний гороскоп на тиждень, 1-6 липня
Цифры на камнях. Фото: Freepik

Число 4 (рожденные 4, 13, 22, 31 числа)

Вам стоит избавиться от беспорядка и в голове, и в доме на этой неделе. Вам удастся выполнить устаревшие задачи, что принесет неожиданное облегчение. Будьте гибкими в течение этого периода и все пройдет легко.

Число 5 (рожденные 5, 14, 23 числа)

Замедлите собственный темп ради эмоционального равновесия. Не спешите с решениями и думайте об истинных целях и целях. Вас могут ждать неожиданные сообщения. В карьере лучше сделать паузу перед стартом нового.

Число 6 (рожденные 6, 15, 24 числа)

В финансах эта неделя может стать временем для подведения итогов или завершения проектов. Некоторые отношения с близкими могут завершиться. Вам важно не потерять себя, помогая другим. Сохраните самоуважение.

Нумерологічний гороскоп на тиждень, 1-6 липня
Цифры. Фото: Freepik

Число 7 (рожденные 7, 16, 25 числа)

Для вас этот период будет особенным. Вы можете получать интуитивные послания, видеть вещие сны или знаки. Они укажут на решение вопроса с темами, над которыми вы давно размышляете.

Число 8 (рожденные 8, 17, 26 числа)

Эта неделя станет кармической контрольной точкой для вас. Вам стоит совместить дисциплину с эмпатией. На работе возможны профессиональные завершения или смена руководства.

Число 9 (рожденные 9, 18, 27 числа)

Эта неделя — ваша. Она будет полна энергией, стоит только правильно ее использовать. Этот период покажет вашу боль, цель или страсть.

Напомним, ранее мы писали о том, как определить самые важные дни в жизни по нумерологии.

Также мы рассказывали о том, как рассчитать личный код удачи по дате рождения.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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