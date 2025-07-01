Нумерологический гороскоп на 1-6 июля — что вас ждет в любви и карьере

Кого ждут перемены в жизни — нумерологический прогноз на 1-6 июля
Новая неделя некоторым принесет эмоциональное исцеление и новую энергию. Время завершить все дела и отпустить прошлое, чтобы двигаться к лучшему. Это касается как отношений, так и финансов и карьеры. Нумерологический гороскоп подскажет, кого ждет удача.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Нумерологический гороскоп на неделю, 1-6 июля
Число 1 (рожденные 1, 10, 19, 28 числа)
Важно на этой неделе чувствовать все сердцем. Возможно нужно будет принять важное решение и оно должно быть основано на эмпатии. О себе могут напомнить давние конфликты. Отпустите обиды и двигайтесь дальше.
Число 2 (рожденные 2, 11, 20, 29 числа)
Эмоции станут частью вашего очищения. Позвольте себе чувствовать все. Вас ждет исцеление старых ран — с детства или связанных с родными. После этого удастся установить более прочные эмоциональные границы.
Число 3 (рожденные 3, 12, 21, 30 числа)
Вам стоит на этой неделе отпустить избыточные обязательства и сосредоточиться на проектах, которые вам близки. Это прекрасное время для искусства, обучения или начала чего-то нового.
Число 4 (рожденные 4, 13, 22, 31 числа)
Вам стоит избавиться от беспорядка и в голове, и в доме на этой неделе. Вам удастся выполнить устаревшие задачи, что принесет неожиданное облегчение. Будьте гибкими в течение этого периода и все пройдет легко.
Число 5 (рожденные 5, 14, 23 числа)
Замедлите собственный темп ради эмоционального равновесия. Не спешите с решениями и думайте об истинных целях и целях. Вас могут ждать неожиданные сообщения. В карьере лучше сделать паузу перед стартом нового.
Число 6 (рожденные 6, 15, 24 числа)
В финансах эта неделя может стать временем для подведения итогов или завершения проектов. Некоторые отношения с близкими могут завершиться. Вам важно не потерять себя, помогая другим. Сохраните самоуважение.
Число 7 (рожденные 7, 16, 25 числа)
Для вас этот период будет особенным. Вы можете получать интуитивные послания, видеть вещие сны или знаки. Они укажут на решение вопроса с темами, над которыми вы давно размышляете.
Число 8 (рожденные 8, 17, 26 числа)
Эта неделя станет кармической контрольной точкой для вас. Вам стоит совместить дисциплину с эмпатией. На работе возможны профессиональные завершения или смена руководства.
Число 9 (рожденные 9, 18, 27 числа)
Эта неделя — ваша. Она будет полна энергией, стоит только правильно ее использовать. Этот период покажет вашу боль, цель или страсть.
Напомним, ранее мы писали о том, как определить самые важные дни в жизни по нумерологии.
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