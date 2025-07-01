Нумерологічний гороскоп на 1-6 липня — що на вас чекає в коханні та кар'єрі

Нумерологія. Фото: Freepik

Новий тиждень декому принесе емоційне зцілення та нову енергію. Час завершити всі справи та відпустити минуле, аби рухатись до кращого. Це стосується як стосунків, так й фінансів і кар'єри. Нумерологічний гороскоп підкаже, кого чекає удача.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Нумерологічний гороскоп на тиждень, 1-6 липня

Число 1 (народжені 1, 10, 19, 28 числа)

Важливо цього тижня відчувати все серцем. Можливо варто буде прийняти важливе рішення і воно має бути засноване на емпатії. Про себе можуть нагадати давні конфлікти. Відпустіть образи та рухайтесь далі.

Число 2 (народжені 2, 11, 20, 29 числа)

Емоції стануть частиною вашого очищення. Дозвольте собі відчувати все. На вас чекає зцілення старих ран — з дитинства чи пов'язаних з рідними. Після цього вдасться встановити міцніші емоційні кордони.

Число 3 (народжені 3, 12, 21, 30 числа)

Вам варто цього тижня відпустити надлишкові зобов'язання та зосередитись на проєктах, які вам близькі. Це прекрасний час для мистецтва, навчання чи початку чогось нового.

Цифри на камінні. Фото: Freepik

Число 4 (народжені 4, 13, 22, 31 числа)

Вам варто позбутись безладу і в голові, і в будинку цього тижня. Вам вдасться виконати застарілі завдання, що принесе неочікуване полегшення. Будьте гнучкими протягом цього періоду й все пройде легко.

Число 5 (народжені 5, 14, 23 числа)

Уповільніть власний темп заради емоційної рівноваги. Не поспішайте з рішеннями та думайте про справжні цілі й мету. На вас можуть чекати неочікувані повідомлення. У кар'єрі краще зробити паузу перед стартом нового.

Число 6 (народжені 6, 15, 24 числа)

У фінансах цей тиждень може стати часом для підбиття підсумків або завершення проєктів. Деякі стосунки з близькими можуть завершитись. Вам важливо не втратити себе, допомагаючи іншим. Зберігайте самоповагу.

Цифри. Фото: Freepik

Число 7 (народжені 7, 16, 25 числа)

Для вас цей період буде особливим. Ви можете отримувати інтуїтивні послання, бачити віщі сни чи знаки. Вони вкажуть на вирішення питання з темами, над якими ви давно розмірковуєте.

Число 8 (народжені 8, 17, 26 числа)

Цей тиждень стане кармічною контрольною точкою для вас. Вам варто поєднати дисципліну з емпатією. На роботі можливі професійні завершення або зміна керівництва.

Число 9 (народжені 9, 18, 27 числа)

Цей тиждень — ваш. Він буде сповнений енергією, варто лише правильно її використати. Цей період покаже вашу біль, мету чи пристрасть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як визначити найважливіші дні у житті за нумерологією.

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