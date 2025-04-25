Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Какими качествами обладает настоящий мужчина — не каждый такой arrow

Какими качествами обладает настоящий мужчина — не каждый такой

25 апреля 2025 12:30
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Признаки настоящего мужчины — проверьте, кто возле вас
Мужчина держит кофе в руках. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Часто мы слышим о том, как должны поступать настоящие мужчины. Но как определить, такой ли человек рядом с вами? Есть пять качеств характера, которые на это указывают.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Как определить настоящего мужчину

Независимый

Настоящий мужчина принимает решения сам. Ему не нужны для этого чужие мысли, он опирается на собственное мнение и независим во взглядах. Он может прислушиваться к кому-то, но это не влияет на его личное видение.

Решительный

Мужчины, которые имеют такое качество, умеют добиваться успеха. Они, возможно, и сомневаются в своих действиях, но не боятся пробовать. Такие люди всегда двигаются вперед и доводят все дела до конца.

Які якості повинен мати справжній чоловік
Уверенный в себе мужчина. Фото: Freepik

Уверенный в себе

Эта черта характера определяет настоящего мужчину. Уверенность дает ему возможность делать шаги как в личной жизни, так и в карьере. Если же этого качества нет, он будет бояться даже сделать шаг к своей мечте.

Активный

Настоящие мужчины постоянно развиваются и не стоят на месте. Они стремятся покорять новые высоты. Такие люди имеют активный стиль жизни. Мужчины с этим качеством постоянно стремятся развивать свою личность.

Стремится к совершенству

Настоящий мужчина хочет получить хороший результат в любом деле, за которое берется. Он не стремится избавиться от работы быстрее, а усердно работает. Такие люди стремятся к совершенству и активно развиваются.

Напомним, ранее мы писали о том, как стать успешным человеком. Есть пять черт характера, которые стоит в себе развивать.

Также мы рассказывали о том, какие красные флажки могут быть в поведении мужчины. Такой человек не изменится никогда.

психология характер интересные факты мужчины мужская психология
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:07 Стармер сказал, когда закончится война в Украине — эфир День.LIVE

13:07 Атака России на Павлоград — в квартире сгорели отец с дочерью

13:02 Пробки на трассе Одесса-Рени — ситуация на границе с Одесчиной

13:00 Для украинцев вырастут цены на коммуналку — в НБУ назвали сроки

12:45 Барселона — Реал Мадрид — где и когда смотреть матч

Синегубов рассказал об атаках дронов на Харьков и область - 80x80

Синегубов рассказал об атаках дронов на Харьков и область

12:36 Во Львове пьяный мужчина разбил витрину магазина — его судили

12:36 В Подмосковье взорвали генерал-майора ВС РФ Ярослава Москалика

12:33 В Украине значительно возросло количество лудоманов — детали

12:28 В Одессе появится современная детская больница — поможет Италия

12:24 Условия мира от Украины — чего требуют в России и США

13:07 Атака России на Павлоград — в квартире сгорели отец с дочерью

13:02 Пробки на трассе Одесса-Рени — ситуация на границе с Одесчиной

13:00 Для украинцев вырастут цены на коммуналку — в НБУ назвали сроки

12:45 Барселона — Реал Мадрид — где и когда смотреть матч

12:36 Во Львове пьяный мужчина разбил витрину магазина — его судили

Синегубов рассказал об атаках дронов на Харьков и область - 80x80

Синегубов рассказал об атаках дронов на Харьков и область

12:36 В Подмосковье взорвали генерал-майора ВС РФ Ярослава Москалика

12:33 В Украине значительно возросло количество лудоманов — детали

12:28 В Одессе появится современная детская больница — поможет Италия

12:24 Условия мира от Украины — чего требуют в России и США

12:20 Лечение во время ВВК — возможно ли это

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

23 апреля

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

07:17 Насколько реально перемирие с Россией — что думают одесситы

22 апреля

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

21 апреля

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

19 апреля

06:33 Жванецкий пропагандист или символ Одессы — как считают горожане

18 апреля

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

18 апреля 2025

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

16 апреля 2025

Возвращение кнопочных телефонов — почему стоит перейти на них

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности

13 апреля 2025

Ленивые драники без терки — вкуснее классических