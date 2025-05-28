Как понять, что человек вам врет — обратите внимание на эти четыре признака

Двое друзей говорят. Фото: Freepik

Некоторые люди могут врать прямо в глаза, не испытывая никаких угрызений совести. С ними лучше не иметь дело, чтобы не быть обманутым. Однако как определить, что человек решил вас обмануть и не говорит правду?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Язык тела почти никогда не может обмануть. Если вы хотите понять, не врут ли вам, обратите внимание на жесты и мимику.

Избегание зрительного контакта

Вам стоит насторожиться, если собеседник часто отводит глаза от вас и избегает зрительного контакта. Есть вероятность, что человек вам врет, если он постоянно суетится.

Мужчина и женщина говорят. Фото: Freepik

Прикосновения к лицу

Лжецы часто во время разговора касаются своего лица, шеи и рта, чешут нос или уши. Конечно, это не может стопроцентно означать, что вас обманывают, но стоит все же присмотреться к собеседнику.

Медленная обратная реакция

Об обмане может свидетельствовать и обратная реакция на ваши действия и слова. Если она заторможена или сильно отстает от первой, с высокой вероятностью, перед вами — лжец.

Жесты не совпадают со словами

Уделите особое внимание жестам человека. Если они не совпадают со словами, это может говорить о лжи. Простые примеры — когда у второй половинки нахмуренные брови при словах "я тебя люблю", или когда во время разговора человек утвердительно кивает, но говорит что ему не понравилось.

Напомним, ранее мы писали о том, почему вам может не хватать мотивации действовать. Все дело в привычках.

Также мы рассказывали о том, какие вещи каждый должен обязательно сделать наедине. Это изменит ваше мировоззрение навсегда.