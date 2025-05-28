Как понять, что человек вам врет — обратите внимание на эти четыре признака

Как понять, что вам врут — четыре простых признака
Некоторые люди могут врать прямо в глаза, не испытывая никаких угрызений совести. С ними лучше не иметь дело, чтобы не быть обманутым. Однако как определить, что человек решил вас обмануть и не говорит правду?
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Что выдает лжеца
Язык тела почти никогда не может обмануть. Если вы хотите понять, не врут ли вам, обратите внимание на жесты и мимику.
Избегание зрительного контакта
Вам стоит насторожиться, если собеседник часто отводит глаза от вас и избегает зрительного контакта. Есть вероятность, что человек вам врет, если он постоянно суетится.
Прикосновения к лицу
Лжецы часто во время разговора касаются своего лица, шеи и рта, чешут нос или уши. Конечно, это не может стопроцентно означать, что вас обманывают, но стоит все же присмотреться к собеседнику.
Медленная обратная реакция
Об обмане может свидетельствовать и обратная реакция на ваши действия и слова. Если она заторможена или сильно отстает от первой, с высокой вероятностью, перед вами — лжец.
Жесты не совпадают со словами
Уделите особое внимание жестам человека. Если они не совпадают со словами, это может говорить о лжи. Простые примеры — когда у второй половинки нахмуренные брови при словах "я тебя люблю", или когда во время разговора человек утвердительно кивает, но говорит что ему не понравилось.
Напомним, ранее мы писали о том, почему вам может не хватать мотивации действовать. Все дело в привычках.
Также мы рассказывали о том, какие вещи каждый должен обязательно сделать наедине. Это изменит ваше мировоззрение навсегда.
Читайте Новини.LIVE!