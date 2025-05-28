Як зрозуміти, що людина вам бреше — зверніть увагу на ці чотири ознаки

Двоє друзів говорять. Фото: Freepik

Деякі люди можуть брехати просто у вічі, не відчуваючи жодних докорів сумління. З ними краще не мати справу, аби не бути ошуканим. Однак як визначити, що людина вирішила вас обманути та не говорить правду?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Мова тіла майже ніколи не може обдурити. Якщо ви прагнете зрозуміти, чи вам не брешуть, зверніть уваги на жести та міміку.

Уникнення зорового контакту

Вам варто насторожитися, якщо співрозмовник часто відводить очі від вас та уникає зорового контакту. Є вірогідність, що людина вам бреше, якщо вона постійно метушиться.

Чоловік та жінка говорять. Фото: Freepik

Доторки до обличчя

Брехуни часто під час розмови торкаються свого обличчя, шиї та рота, чухають ніс або ж вуха. Звісно, це не може стовідсотково означати, що вас обманюють, але варто все ж придивитись до співрозмовника.

Повільна зворотна реакція

Про обман може свідчити й зворотна реакція на ваші дії та слова. Якщо вона загальмована або сильно відстає від першої, з високою ймовірністю, перед вами — брехун.

Жести не збігаються зі словами

Приділіть особливу увагу жестам людини. Якщо вони не збігаються зі словами, це може говорити про брехню. Прості приклади — коли у другої половинки насуплені брови при словах "я тебе люблю", чи коли під час розмови людина ствердно киває, але говорить що їй не сподобалось.

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