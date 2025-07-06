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Главная Психология Деньги любят смелых — как надо просить прибавку у руководства

Деньги любят смелых — как надо просить прибавку у руководства

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 06:55
Зарплата увеличится в разы — что для этого надо сказать руководству
Разговор с руководителем. Фото: Freepik
Ключові моменти Как правильно просить о повышении зарплаты

Часто даже лучшие работники боятся говорить с руководителем о повышении зарплаты. Однако важно все же осмелиться на этот шаг и не стесняться требовать достойно оценить вашу работу. Важно только знать, как правильно об этом говорить.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как правильно просить о повышении зарплаты

Подберите подходящее время

Поговорите с руководителем о повышении зарплаты тогда, когда вы, например, успешно завершили очередной проект. Это самое подходящее время для такого разговора. Кроме того, можно попросить об изменении оплаты в ситуации, когда начальник хочет дать вам больше обязанностей. У вас будет аргумент, которым можно будет апеллировать.

Проанализируйте свои достижения

Перед разговором обязательно сделайте анализ своей работы, чтобы поделиться этим с руководителем. Важно доказать свой профессионализм делом, а не словом. Начальник должен видеть, чем вы ценны как сотрудник, поэтому не стесняйтесь показать все свои достижения, расскажите об идеях.

Як просити керівника про підвищення зарплати
Руководитель и подчиненный. Фото: Freepik

Приходите с четкой цифрой надбавки

Оцените свою работу и попросите о повышении зарплаты на конкретную сумму. Можете сравнить предложения на рынке труда и показать их руководителю. Если удастся получить офферы из других компаний, они также пригодятся. Если же конкретную сумму вычислить трудно, поставьте руководителю желаемые пределы, например, 5-10 тысяч гривен.

Подготовьтесь к разговору

Попробуйте подготовить свою речь заранее. Напишите то, что вы хотите сказать, чтобы донести мысль максимально коротко и эффективно. Это поможет вам не растеряться и собрать все аргументы воедино. Вместе с тем, стоит подготовиться к отказу. Это не значит, что будущего в этой компании не будет. Возможно, позже к вам вернутся с другим хорошим предложением.

Напомним, ранее мы писали о том, каким знакам Зодиака трудно достичь успеха в работе.

Также мы рассказывали о том, какие пять признаков указывают на то, что вам пора сменить работу.

работа психология советы зарплата руководители
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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