Зарплата збільшиться в рази — що для цього треба сказати керівництву

Розмова з керівником. Фото: Freepik

Часто навіть найкращі працівники бояться говорити з керівником про підвищення зарплати. Однак важливо все ж насмілитись на цей крок й не соромитись вимагати гідно оцінити вашу роботу. Важливо тільки знати, як правильно про це говорити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Підберіть слушний час

Поговоріть з керівником про підвищення зарплати тоді, коли ви, наприклад, успішно завершили черговий проєкт. Це найбільш вдалий час для такої розмови. Крім того, можна попросити про зміну оплати в ситуації, коли начальник хоче дати вам більше обов'язків. Ви матимете аргумент, яким можна буде апелювати.

Проаналізуйте свої досягнення

Перед розмовою обов'язково зробіть аналіз своєї роботи, аби поділитись цим з керівником. Важливо довести свою професійність ділом, а не словом. Начальник має бачити, чим ви цінні як співробітник, тому не соромтесь показати всі свої досягнення, розкажіть про ідеї.

Керівник та підлеглий. Фото: Freepik

Приходьте з чіткою цифрою надбавки

Оцініть свою роботу та простіть про підвищення зарплатні на конкретну суму. Можете зрівняти пропозиції на ринку праці та показати їх керівнику. Якщо вдасться отримати оффери з інших компаній, вони також стануть у пригоді. Якщо ж конкретну суму вирахувати важко, поставте керівнику бажані межі, наприклад, 5-10 тисяч гривень.

Підготуйтесь до розмови

Спробуйте підготувати свою промову заздалегідь. Напишіть те, що ви хочете сказати, аби донести думку максимально коротко та ефективно. Це допоможе вам не розгубитись та зібрати всі аргументи до купи. Разом з тим, варто підготуватись до відмови. Це не означає, що майбутнього в цій компанії не буде. Можливо, пізніше до вас повернуться з іншою хорошою пропозицією.

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