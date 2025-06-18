Какие знаки Зодиака больше всего любит Вселенная — им уже в жизни удается

Счастливая девушка. Фото: Freepik

Некоторым людям все в жизни удается. Беды их обходят стороной, а судьба дарит только удачу. Трех знаков Зодиака Вселенная выбрала своими любимцами и во всем им помогает.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие знаки Зодиака — любимцы Вселенной

Дева

Этот знак Зодиака обладает чертами характера, помогающими ему достигать поставленных целей и желаний. От других знаков Зодиака Деву отличает практичность и рациональный подход к жизни. Они умеют думать о завтрашнем дне. Такие люди достаточно гибкие и внимательные к мелочам. Дева не спешит с выводами, а медленно и тщательно прощупывает мир. Благодаря этому такие люди редко когда попадают в неприятности.

Девушка смеется. Фото: Freepik

Стрелец

Еще один любимец Вселенной — Стрелец. Эти люди всегда оптимистичны и наделены яркой жаждой жизни. Им очень трудно усидеть на месте и ничем не заниматься. Стрелец — энергичный, активный и любознательный. Он постоянно открывает что-то новое для себя и обожает путешествовать. Такие люди обожают идти на риск, при этом редко когда они терпят неудачи.

Близнецы

Тем, кому посчастливилось родиться под этим знаком Зодиака, часто везет по жизни. Такие люди получают желаемое, даже если не очень стараются. Жизнь им предлагает много возможностей и бережет от неудач и бед. Близнецы всегда ищут себя и душевное равновесие. Вместе с тем, они пробуют что-то новое и довольно часто рискуют, но это вполне оправданно.

Напомним, ранее мы писали о том, в каком возрасте знаки Зодиака встречают свою вторую половинку. Настоящая любовь приходит ко всем по-разному.

Также мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака чаще всего оказываются у психологов. Им трудно справиться с собственными эмоциями.