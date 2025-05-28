Фильмы, которые спасут ваши отношения — это должны посмотреть все пары

Для тех, кто на грани развода — эти фильмы спасут отношения
Если ваша пара переживает не лучший период в жизни, не спешите бежать к психологу. Сначала посмотрите фильмы, которые заставят вас по-новому взглянуть друг на друга. Эти ленты могут спасти отношения.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Что должна посмотреть пара, когда в отношениях трещина
"Клятва"
Этот фильм снят на реальных событиях. Он рассказывает историю молодоженов, которые безумно любят друг друга, но в один момент все меняет страшная авария. Эта лента — о выборе любить даже тогда, когда другой тебя "не помнит". Буквально и метафорически.
"Брачная история"
Изнурительный развод между главными героями фильма заставляет их развернуть полноценную войну, где победитель сможет получить себе опеку над единственным и любимым сыном. Эта лента — о любви, потере, разводе и непонимании друг друга.
"До полуночи"
Этот фильм показывает зрелость, усталость и честность в отношениях. Лента — жизненная история о влюбленных Джесси и Селин, которые встречаются в Вене и проводят ночь, разговаривая о прошлом, настоящем и будущем.
"Революционная дорога"
Эта мелодрама о молодых супругах, семейные отношения которых плавно заходят в тупик. В ленте показана вся правда о нереализованности, усталости и молчаливых конфликтах в отношениях. Фильм болезненный — но важный.
"Дневник памяти"
Фильм напоминает о силе настоящей любви, которая проходит сквозь годы, боль и испытания. Это трогательная история любви юноши и девушки из разных социальных слоев, живших в Северной Каролине и проведших вместе незабываемое лето. Однако их разделили сначала родители, а затем — война.
Эти фильмы обязательно нужно смотреть вместе. После просмотра лент вам точно будет о чем поговорить. Возможно, они откроют то, о чем давно молчит ваша пара.
Напомним, ранее мы писали о том, какие сериалы заменят вам поход к психологу. Их должен посмотреть каждый.
Также мы рассказывали о том, какое кино подойдет для романтического вечера. Эта подборка вам точно понравится.
Читайте Новини.LIVE!