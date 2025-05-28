Фильмы, которые спасут ваши отношения — это должны посмотреть все пары

Пара в кино. Фото: Freepik

Если ваша пара переживает не лучший период в жизни, не спешите бежать к психологу. Сначала посмотрите фильмы, которые заставят вас по-новому взглянуть друг на друга. Эти ленты могут спасти отношения.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Что должна посмотреть пара, когда в отношениях трещина

"Клятва"

Этот фильм снят на реальных событиях. Он рассказывает историю молодоженов, которые безумно любят друг друга, но в один момент все меняет страшная авария. Эта лента — о выборе любить даже тогда, когда другой тебя "не помнит". Буквально и метафорически.

"Брачная история"

Изнурительный развод между главными героями фильма заставляет их развернуть полноценную войну, где победитель сможет получить себе опеку над единственным и любимым сыном. Эта лента — о любви, потере, разводе и непонимании друг друга.

"До полуночи"

Этот фильм показывает зрелость, усталость и честность в отношениях. Лента — жизненная история о влюбленных Джесси и Селин, которые встречаются в Вене и проводят ночь, разговаривая о прошлом, настоящем и будущем.

"Революционная дорога"

Эта мелодрама о молодых супругах, семейные отношения которых плавно заходят в тупик. В ленте показана вся правда о нереализованности, усталости и молчаливых конфликтах в отношениях. Фильм болезненный — но важный.

"Дневник памяти"

Фильм напоминает о силе настоящей любви, которая проходит сквозь годы, боль и испытания. Это трогательная история любви юноши и девушки из разных социальных слоев, живших в Северной Каролине и проведших вместе незабываемое лето. Однако их разделили сначала родители, а затем — война.

Эти фильмы обязательно нужно смотреть вместе. После просмотра лент вам точно будет о чем поговорить. Возможно, они откроют то, о чем давно молчит ваша пара.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сериалы заменят вам поход к психологу. Их должен посмотреть каждый.

Также мы рассказывали о том, какое кино подойдет для романтического вечера. Эта подборка вам точно понравится.