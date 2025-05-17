Почему невежды обычно очень уверены в себе — неожиданная причина

Уверенный в себе мужчина. Фото: Freepik

Едва ли не каждый из нас встречался в жизни с недалеким человеком, который был твердо убежден, что он все знает. Немало примеров случалось и тогда, когда сообразительный и талантливый человек был убежден в том, что он никогда не достигнет успеха. В психологии это явление называется эффект Даннинга-Крюгера.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Эффект Даннинга-Крюгера

Если коротко объяснить это явление — обычно дурак считает, что он умный, ведь он не способен постичь уровень своей некомпетентности. Именно в этом заключается эффект Даннинга-Крюгера. Некомпетентные люди принимают неудачные решения и неадекватно оценивают себя, потому что их низкий уровень квалификации не дает им этого понять.

Уверенный в себе человек. Фото: Freepik

Джастин Крюгер и Дэвид Даннинг провели эксперименты, которые доказали это на практике. Примеры ярких проявлений эффекта едва ли не каждый видел в реальной жизни. Глупцы всегда себя переоценивают. А вот умные люди наоборот — переполнены сомнениями. Они не берутся кого-то поучать и стремятся постоянно совершенствоваться, потому что считают, что недостаточно умны.

Эффект Даннинга-Крюгера может помочь вам избегать лишних проблем. В частности, вы можете научиться распознавать его проявления среди окружающих или даже в собственном поведении. Так вы защитите себя от лишних проблем и снизите шансы переоценить свои возможности. Следовательно, в вашей жизни будет меньше ситуаций с ненужными рисками.

Напомним, ранее мы писали о том, почему привычки успешных людей не гарантируют вам, что вы станете такими же. Это не волшебная пилюля, которая поможет всем.

Также мы рассказывали о том, какие привычки могут сделать любого неудачника неудачником. Это касается даже успешных людей.