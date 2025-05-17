Чому невігласи зазвичай дуже впевнені у собі — неочікувана причина

Впевнений у собі чоловік. Фото: Freepik

Чи не кожен із нас зустрічався в житті з недалекою людиною, яка була твердо переконана, що вона все знає. Чимало прикладів траплялось й тоді, коли кмітлива та талановита людина була переконана в тому, що вона ніколи не досягне успіху. У психології це явище має назву ефект Даннінга-Крюгера.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Ефект Даннінга-Крюгера

Якщо коротко пояснити це явище — зазвичай дурень вважає що він розумний, адже він не здатний осягнути рівень своєї некомпетентності. Саме в цьому полягає ефект Даннінга-Крюгера. Некомпетентні люди ухвалюють невдалі рішення та неадекватно оцінюють себе, бо їхній низький рівень кваліфікації не дає їм цього зрозуміти.

Впевнений у собі чоловік. Фото: Freepik

Джастін Крюґер та Девід Даннінг провели експерименти, які довели це на практиці. Приклади яскравих проявів ефекту чи не кожен бачив у реальному житті. Дурні завжди себе переоцінюють. А от розумні люди навпаки — переповнені сумнівами. Вони не беруться когось повчати та прагнуть постійно вдосконалюватись, бо вважають, що недостатньо розумні.

Ефект Даннінга-Крюгера може допомогти вам уникати зайвих проблем. Зокрема, ви можете навчитись розпізнавати його прояви серед оточення або ж навіть у власній поведінці. Так ви захистите себе від зайвих проблем та знизите шанси переоцінити свої можливості. Відтак, у вашому житті буде менше ситуацій з непотрібними ризиками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому звички успішних людей не гарантують вам, що ви станете такими ж. Це не чарівна пігулка, яка допоможе всім.

Також ми розповідали про те, які звички можуть зробити будь-кого невдахою. Це стосується навіть успішних людей.