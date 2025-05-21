Почему левши тратят в супермаркете меньше денег — неочевидная причина

Девушка взвешивает фрукты в супермаркете. Фото: Freepik

Супермаркеты идут на различные маркетинговые уловки, чтобы покупатели тратили все больше денег. Однако левши на это не ведутся и причина совсем неочевидна.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Почему левши тратят меньше денег

Хотя и уже всем известно, что в магазинах на передовые места ставят товар, который приносит максимальную прибыль, покупатели все равно ловятся на крючок. Часто товар в супермаркетах выкладывают не случайно, а с некоторыми хитростями.

Мужчина держит корзину с продуктами. Фото: Freepik

Самые дорогие продукты на полках ставят так, чтобы они находились справа. Кроме того, такие товары в обязательном порядке размещают на полках, которые находятся посередине. Это влияет на то, что человеку не придется тянуться или наклоняться за товаром. Он находится на уровне глаз, поэтому привлекает внимание больше.

Среди покупателей чаще встречаются люди-правши. Следовательно, на такие хитрости они ведутся. Потребители не всегда ищут более выгодный вариант, а берут тот товар, который ближе. Однако такая хитрость не срабатывает на левшей, поскольку они как раз сначала смотрят на продукты слева. Поэтому левши меньше тратят средств, поскольку не делают импульсивных покупок, а выбирают нужный товар.

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