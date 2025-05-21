Чому лівші тратять в супермаркеті менше грошей — неочевидна причина

Дівчина важить фрукти в супермаркеті. Фото: Freepik

Супермаркети йдуть на різні маркетингові хитрощі, аби покупці витрачали все більше грошей. Однак шульги на це не ведуться, і причина зовсім неочевидна.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чому шульги витрачають менше грошей

Хоча й вже всім відомо, що у магазинах на передові місця ставлять товар, який приносить максимальний прибуток, покупці все одно ловляться на гачок. Часто товар в супермаркетах викладають не випадково, а з деякими хитрощами.

Чоловік тримає кошик з продуктами. Фото: Freepik

Найдорожчі продукти на полицях ставлять так, аби вони були праворуч. Крім того, такі товари в обов'язковому порядку розміщують на полицях, які розташовані посередині. Це впливає на те, що людині не доведеться тягнутися чи нахилятися за товаром. Він перебуває на рівні очей, тож привертає увагу більше.

Серед покупців частіше зустрічаються люди-правші. Відтак, на такі хитрощі вони ведуться. Споживачі не завжди шукають вигідніший варіант, а беруть той товар, який ближче. Однак така хитрість не спрацьовує на шульг, оскільки вони якраз спершу дивляться на продукти зліва. Відтак лівші менше витрачають коштів, оскільки не роблять імпульсивних покупок, а обирають потрібний товар.

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