Архетип женщины по знаку Зодиака — раскройте свою особенную силу

Чем вы особенные — архетип женщины по знаку Зодиака
Каждая женщина имеет свой архетип — модель поведения, которая ей присуща. Рассказать об этом больше может знак Зодиака. Он подскажет особенность характера и предназначение в жизни.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какой ваш архетип по знаку Зодиака
Овен — женщина-воин
Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, очень энергичны и обладают лидерскими качествами. Они всегда добиваются своего и отличаются любовью к независимости.
Телец — женщина-земля
Такие женщины очень любят практичность и комфорт. Они хотят быть теми, кого носят на руках. При этом, Телец умело по-тихому манипулирует всеми.
Близнецы — женщина-воздух
Эти женщины обожают все новое. Они легки на подъем и постоянно заводят знакомства с интересными людьми, путешествуют и познают мир.
Рак — женщина-мать
Представительницы этого знака Зодиака очень заботливы. Они пытаются заботиться обо всех вокруг и очень эмоционально открыты. Однако иногда их чрезмерная любовь раздражает близких.
Лев — женщина-огонь
Харизматичные и творческие — женщины этого знака Зодиака обожают быть в центре внимания. Они имеют зажигательный характер, который помогает им достигать задуманного.
Дева — женщина-порядок
Эти женщины любят, чтобы все было на своих местах. Они постоянно следят за порядком в доме и иногда бывают слишком педантичными.
Весы — женщина-гармония
Женщины этого знака Зодиака просто наслаждаются жизнью. Они любят красоту и искусство и не расстраиваются по пустякам.
Скорпион — женщина-страсть
Представительницы этого знака очень эмоциональны и страстны. Отношения с ними наполнены энергией. Мужчин всегда привлекает легкая загадочность Скорпиона.
Стрелец — женщина-приключение
Женщины, родившиеся под этим знаком Зодиака, всегда наполнены оптимизмом. Они обожают приключения и легко соглашаются на авантюры. С ними не соскучишься.
Козерог — женщина-достигаторка
Больше отношений таких женщин интересует карьера. Они ставят перед собой амбициозные цели и всегда достигают их. Это ответственные, целеустремленные и практичные личности.
Водолей — женщина-свобода
В представительниц этого знака Зодиака влюбляются с первого взгляда. Они притягивают мужчин своей легкостью, непринужденностью и любовью к свободе.
Рыбы — женщина-творчество
Представительницы этого знака Зодиака обожают создавать красоту. Они имеют кучу вдохновения и желание сделать мир красивее. Все что нужно Рыбам, чтобы им давали покой.
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