Архетип женщины по знаку Зодиака — раскройте свою особенную силу

Красивая женщина. Фото: Freepik

Каждая женщина имеет свой архетип — модель поведения, которая ей присуща. Рассказать об этом больше может знак Зодиака. Он подскажет особенность характера и предназначение в жизни.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какой ваш архетип по знаку Зодиака

Овен — женщина-воин

Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, очень энергичны и обладают лидерскими качествами. Они всегда добиваются своего и отличаются любовью к независимости.

Телец — женщина-земля

Такие женщины очень любят практичность и комфорт. Они хотят быть теми, кого носят на руках. При этом, Телец умело по-тихому манипулирует всеми.

Близнецы — женщина-воздух

Эти женщины обожают все новое. Они легки на подъем и постоянно заводят знакомства с интересными людьми, путешествуют и познают мир.

Красивая девушка. Фото: Pexels

Рак — женщина-мать

Представительницы этого знака Зодиака очень заботливы. Они пытаются заботиться обо всех вокруг и очень эмоционально открыты. Однако иногда их чрезмерная любовь раздражает близких.

Лев — женщина-огонь

Харизматичные и творческие — женщины этого знака Зодиака обожают быть в центре внимания. Они имеют зажигательный характер, который помогает им достигать задуманного.

Дева — женщина-порядок

Эти женщины любят, чтобы все было на своих местах. Они постоянно следят за порядком в доме и иногда бывают слишком педантичными.

Красивая девушка. Фото: Pexels

Весы — женщина-гармония

Женщины этого знака Зодиака просто наслаждаются жизнью. Они любят красоту и искусство и не расстраиваются по пустякам.

Скорпион — женщина-страсть

Представительницы этого знака очень эмоциональны и страстны. Отношения с ними наполнены энергией. Мужчин всегда привлекает легкая загадочность Скорпиона.

Стрелец — женщина-приключение

Женщины, родившиеся под этим знаком Зодиака, всегда наполнены оптимизмом. Они обожают приключения и легко соглашаются на авантюры. С ними не соскучишься.

Девушка улыбается. Фото: Pexels

Козерог — женщина-достигаторка

Больше отношений таких женщин интересует карьера. Они ставят перед собой амбициозные цели и всегда достигают их. Это ответственные, целеустремленные и практичные личности.

Водолей — женщина-свобода

В представительниц этого знака Зодиака влюбляются с первого взгляда. Они притягивают мужчин своей легкостью, непринужденностью и любовью к свободе.

Рыбы — женщина-творчество

Представительницы этого знака Зодиака обожают создавать красоту. Они имеют кучу вдохновения и желание сделать мир красивее. Все что нужно Рыбам, чтобы им давали покой.

Напомним, ранее мы писали о том, какой знак Зодиака будет лучшим другом.

Также мы рассказывали о том, какие годы являются важнейшими для знаков Зодиака.