Архетип жінки за знаком Зодіаку — розкрийте свою особливу силу

Красива жінка. Фото: Freepik

Кожна жінка має свій архетип — модель поведінки, яка їй притаманна. Розповісти про це більше може знак Зодіаку. Він підкаже особливість характеру та призначення в житті.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Овен — жінка-воїн

Жінки, народжені під цим знаком Зодіаку, дуже енергійні та мають лідерські якості. Вони завжди досягають свого та відрізняються любов'ю до незалежності.

Телець — жінка-земля

Такі жінки дуже люблять практичність й комфорт. Вони хочуть бути тими, кого носять на руках. При цьому, Телець вміло по-тихому маніпулює усіма.

Близнюки — жінка-повітря

Ці жінки обожнюють все нове. Вони легкі на підйом та постійно заводять знайомства з цікавими людьми, подорожують й пізнають світ.

Красива дівчина. Фото: Pexels

Рак — жінка-мати

Представниці цього знаку Зодіаку дуже турботливі. Вони намагаються опікуватись усіма навколо та дуже емоційно відкриті. Однак інколи їхня надмірна любов дратує близьких.

Лев — жінка-вогонь

Харизматичні та творчі — жінки цього знаку Зодіаку обожнюють бути в центрі уваги. Вони мають запальний характер, який допомагає їм досягати задуманого.

Діва — жінка-порядок

Ці жінки люблять, аби все було на своїх місцях. Вони постійно слідкують за порядком в домі та інколи бувають аж занадто педантичними.

Гарна дівчина. Фото: Pexels

Терези — жінка-гармонія

Жінки цього знаку Зодіаку просто насолоджуються життям. Вони люблять красу й мистецтво та не засмучуються через дрібниці.

Скорпіон — жінка-пристрасть

Представниці цього знаку дуже емоційні та пристрасні. Стосунки з ними наповнені енергією. Чоловіків завжди приваблює легка загадковість Скорпіона.

Стрілець — жінка-пригода

Жінки, що народились під цим знаком Зодіаку, завжди наповнені оптимізмом. Вони обожнюють пригоди та легко погоджуються на авантюри. З ними не засумуєш.

Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Козеріг — жінка-досягаторка

Більше за стосунки таких жінок цікавить кар'єра. Вони ставлять перед собою амбітні цілі й завжди досягають їх. Це відповідальні, цілеспрямовані та практичні особистості.

Водолій — жінка-свобода

В представниць цього знаку Зодіаку закохуються з першого погляду. Вони притягують чоловіків своєю легкістю, невимушеністю та любов'ю до свободи.

Риби — жінка-творчість

Представниці цього знаку Зодіаку обожнюють створювати красу. Вони мають купу натхнення та бажання зробити світ красивішим. Все що потрібно Рибам, аби їм давали спокій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який знак Зодіаку буде найкращим другом.

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