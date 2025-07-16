Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Чем опасна беспорядочная половая жизнь — вся правда об этом

Чем опасна беспорядочная половая жизнь — вся правда об этом

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 17:50
Что такое беспорядочная половая жизнь — риски и последствия
Мужчина и женщина целуются. Фото: Freepik
Ключевые моменты Последствия сексуальной беспорядочности

Сексуальная беспорядочность — это об интимных отношениях со многими партнерами. В некоторых странах мира к этому относятся абсолютно безразлично, а в других — осуждают. Все зависит от культуры и обычаев людей. Конечно, каждый выбирает свой путь сам, однако важно понимать риски сексуальной беспорядочности и быть готовым к последствиям.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Последствия сексуальной беспорядочности

Первое, на что стоит обратить внимание, — сексуальная беспорядочность может иметь негативные последствия для здоровья. В частности, такие люди всегда будут в зоне повышенного риска заражения болезнями, передающимися половым путем. Кроме того, для женщин это может обернуться незапланированной беременностью.

Негативные последствия сексуальная беспорядочность может иметь и для психики. В частности, такие люди часто испытывают стресс, тревогу и чувство вины. Особенно это касается тех, у кого такой образ жизни не совпадает с настоящими внутренними потребностями.

Наслідки сексуальної безладності
Мужчина и женщина в постели. Фото: Freepik

При этом, сексуальная беспорядочность не всегда имеет негативные последствия. Если человек наслаждается разнообразием и свободой, для него такой образ жизни может стать просто идеальным. Все зависит от внутренней готовности к таким любовным приключениям.

К беспорядочной половой жизни могут привести многие факторы. Часто это происходит из-за элементарного отсутствия образования об интимных отношениях или давления со стороны сверстников. Ключевым фактором, который подтолкнет человека к такому образу жизни, могут стать и психологические травмы — неуверенность в себе, несчастливая любовь или проблемы с родителями. В таком случае стоит проработать это с психологом.

Напомним, ранее мы писали об интимном чек письме, которое стоит обязательно попробовать этим летом.

Также мы рассказывали о том, почему между партнерами могут исчезнуть интимные отношения.

психология советы интересные факты интим отношения
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации