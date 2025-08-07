Признаки, указывающие на колдовской дар — проверьте, есть ли у вас дар

Красивая девушка. Фото: Pexels

Некоторые люди обладают сверхспособностями, но даже не догадываются об этом. Их дар далеко скрыт, но раскрыть его никогда не поздно. На то, есть ли у человека особая сила, укажут несколько признаков.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Главные признаки колдовского дара

Чувство трав

Человек с магическими способностями умеет разбираться в растениях на интуитивном уровне. Он чувствует, что и когда стоит пить. Если к этому всему еще и начать изучать такое дело, можно развить дар еще больше.

Особая связь с природой

Человек с колдовским даром имеет сильную связь с природой. Это дает ему энергию и вдохновляет. Он любит уединяться в тихих местах и с помощью природы может понимать, что лучше сделать в той или иной ситуации.

Девушка держит свечу в руках. Фото: Pexels

Беды обходят стороной

Те, кто имеет колдовской дар, всегда выходят сухими из воды. Даже если их и постигают беды, то все завершается для таких людей положительно. Находятся неожиданные варианты решения проблем, которые меняют все. Несчастья просто обходят людей с колдовскими способностями стороной.

Луна влияет на активность человека

Человек с магическими способностями чувствует смену фаз Луны. В некоторые периоды он полон сил, а в некоторые — чувствует, что ничего не может делать.

Особые отметки на теле

Родинки или пятна также могут указывать на особый дар. Конечно, это касается не всех родинок, а только тех, которые имеют необычную форму.

