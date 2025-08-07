Видео
Главная Психология Колдовская сила — как узнать, есть ли у вас особый дар

Колдовская сила — как узнать, есть ли у вас особый дар

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 17:50
Признаки, указывающие на колдовской дар — проверьте, есть ли у вас дар
Красивая девушка. Фото: Pexels
Ключевые моменты Главные признаки колдовского дара

Некоторые люди обладают сверхспособностями, но даже не догадываются об этом. Их дар далеко скрыт, но раскрыть его никогда не поздно. На то, есть ли у человека особая сила, укажут несколько признаков.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Главные признаки колдовского дара

Чувство трав

Человек с магическими способностями умеет разбираться в растениях на интуитивном уровне. Он чувствует, что и когда стоит пить. Если к этому всему еще и начать изучать такое дело, можно развить дар еще больше.

Особая связь с природой

Человек с колдовским даром имеет сильную связь с природой. Это дает ему энергию и вдохновляет. Он любит уединяться в тихих местах и с помощью природы может понимать, что лучше сделать в той или иной ситуации.

Головні ознаки чаклунського дару
Девушка держит свечу в руках. Фото: Pexels

Беды обходят стороной

Те, кто имеет колдовской дар, всегда выходят сухими из воды. Даже если их и постигают беды, то все завершается для таких людей положительно. Находятся неожиданные варианты решения проблем, которые меняют все. Несчастья просто обходят людей с колдовскими способностями стороной.

Луна влияет на активность человека

Человек с магическими способностями чувствует смену фаз Луны. В некоторые периоды он полон сил, а в некоторые — чувствует, что ничего не может делать.

Особые отметки на теле

Родинки или пятна также могут указывать на особый дар. Конечно, это касается не всех родинок, а только тех, которые имеют необычную форму.

Напомним, ранее мы писали о том, какие числа могут приносить по жизни счастье или горе.

Также мы рассказывали о том, когда рождаются люди, которым всегда и во всем везет.

психология сверхспособности ведьмы интуиция дар
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
