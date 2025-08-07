Ознаки, що вказують на чаклунський дар — перевірте, чи є у вас дар

Красива дівчина. Фото: Pexels

Деякі люди мають надздібності, але навіть не здогадуються про це. Їхній дар далеко прихований, але розкрити його ніколи не пізно. На те, чи є в людини особлива сила, вкажуть кілька ознак.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Головні ознаки чаклунського дару

Відчуття трав

Людина з магічними здібностями вміє розбиратись у рослинах на інтуїтивному рівні. Вона відчуває, що та коли варто пити. Якщо до цього всього ще й почати вивчати таку справу, можна розвинути дар ще більше.

Особливий зв'язок з природою

Людина з чаклунським даром має сильний зв'язок з природою. Це дає їй енергію та надихає. Вона любить усамітнюватись в тихих місцях та за допомогою природи може розуміти, що краще зробити в тій чи іншій ситуації.

Дівчина тримає свічку в руках. Фото: Pexels

Біди обходять стороною

Ті, хто має чаклунський дар, завжди виходять сухими з води. Навіть якщо їх і спіткають біди, то все завершується для таких людей позитивно. Знаходяться неочікувані варіанти розв'язання проблем, які змінюють все. Нещастя просто обходять людей з чаклунськими здібностями стороною.

Місяць впливає на активність людини

Людина з магічними здібностями відчуває зміну фаз Місяця. В деякі періоди вона сповнена сил, а в деякі — відчуває, що нічого не може робити.

Особливі позначки на тілі

Родимки чи плями також можуть вказувати на особливий дар. Звичайно, це стосується не усіх родимок, а лише тих, які мають незвичну форму.

