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5 советов для женщин, которые хотят построить отношения после 30

19 апреля 2025 10:36
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Как женщине не остаться одинокой после 30 — пять главных правил
Удивленная женщина. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Иногда складывается так, что женщины старше 30 лет, которые все время занимались строительством карьеры, не успели найти свою вторую половинку. Некоторые расстраиваются по этому поводу, но опускать руки никогда не стоит, просто нужно знать лайфхаки для построения крепких отношений.

Новини.LIVE пишут о том, каких ошибок в отношениях стоит избегать женщинам после 30 лет, чтобы не быть одинокими.

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Измените свои стандарты

Психологи советуют женщинам отходить от стандартов, которые мы обычно видим в кино или в книгах. В реальной жизни вам может понравиться совсем другой человек, поэтому дайте себе и ему шанс и начните общение с человеком, который не соответствует вашим стандартам.

Не пускайте все на самотек

Часто женщины могут оставлять личную жизнь на усмотрение судьбы, что в итоге приводит к одиночеству. Не нужно ждать, что все сделают за вас — проявите инициативу и познакомьтесь с кем-то первыми.

Як жінці не залишитись самотньою після 30 років
Женщина на улице. Фото: Pexels

Станьте загадочной

Женщине не стоит сразу раскрываться мужчине. Придержите свой богатый внутренний мир и позвольте постепенно познавать друг друга. Именно тогда знакомство может перерасти в нечто более серьезное.

Идите на уступки и компромиссы

Психологи советуют женщинам не быть категоричными в суждениях и действиях. Чтобы построить здоровые и крепкие отношения, будьте уступчивыми и ищите компромиссы. Женщинам стоит научиться принимать некоторые недостатки мужчин, главное, чтобы это не нарушало принципов, ценностей и личных границ.

Не спешите с выбором

Женщинам, которым больше 30 лет, не стоит прыгать в первые же отношения с головой. Пусть они развиваются постепенно. Потому что чем больше вы будете подгонять события, тем быстрее все может закончиться.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно мужчинам после 40 лет в отношениях. Есть черты, которые они ищут в партнере.

Также мы сообщали о том, что какие привычки должны быть у пар. Это позволит построить счастливую супружескую жизнь.

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