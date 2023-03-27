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Совершенно не по-весеннему: синоптики рассказали о погоде на эту неделю

27 марта 2023 21:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на неделю — в каких регионах будут дожди.
Местами ожидаются сильные осадки
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

После длительного периода аномального тепла в Украине произойдет существенное изменение погодных условий. В течение недели ожидаются дожди с переходом в мокрый снег.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в понедельник, 27 марта

В понедельник, 27 марта, на большей части территории Украины еще сохранится господство теплой воздушной массы с юга, поэтому в ночное время столбики термометров покажут +3…+9°C, днем максимальные значения температуры составят +10…+16°C, в центральных, южных восточных областях местами +17…+19°C.

Ночью на Левобережье пройдут умеренные дожди, днем в западной части ожидаются умеренные, значительные дожди; сильный дождь с мокрым снегом. Ветер преимущественно южный/юго-западный, 7-22 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода во вторник, 28 марта

Во вторник, 28 марта, ожидаются сложные погодные условия. В западных областях ночью осадки в виде дождя с переходом в снег, днем небольшой мокрый снег, снежная крупа. На остальных территориях Украины днем пройдут дожди в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях вечером с переходом в снег. Ветер на Левобережье Украины юго-восточный, на Правобережье северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в западных областях, днем также в Одесской и Николаевской областях местами усиления до 21-24 м/с. В Карпатах сильный снег/мокрый снег, метели, порывы ветра до 30 м/с. Температура воздуха в западных областях в течение суток -2...+3°C. На остальной территории ночью +5...+10°C, днем +11...+17°C, в Киевской и местами центральных областях во второй половине дня резкое снижение до -1...+5°C.

Погода в среду, 29 марта

В среду, 29 марта, ночью ожидается дождь на востоке страны, а также снег/мокрый снег в северных областях. Днем небольшой мокрый снег возможен в северных и западных областях. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами по Украине порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -4...+2°C, днем -1...+4°C, на крайнем востоке и в Приазовье +2...+7°C. В Карпатах ночью -12...-7°C, днем -6...-1°C.

Погода в четверг, 30 марта

В четверг, 30 марта, под влиянием барического гребня существенных осадков не ожидается, только на крайнем востоке и на западе страны пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-1°C, днем +3...+9°C. В Карпатах ночью около -12°C, днем -1…+4°C.

Погода в пятницу, 31 марта

В пятницу, 31 марта, начнется постепенное повышение температуры. В западных, северных и центральных регионах пройдут дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2…+4°C, днем будет +5…+10°C, в южных и западных областях +11…+13°C.

Погода в субботу и воскресенье, 1-2 апреля

На выходные 1-2 апреля новый виток циклонической деятельности приведет к дождливой погоде в большинстве областей Украины. При этом температурный фон ожидается на высоких показателях, превышая норму на 2-4°C. Ощутимо теплее станут ночи.

В Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.

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