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Зовсім не по-весняному: синоптики розповіли про погоду на цей тиждень

27 березня 2023 21:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в України на тиждень — в яких регіонах будуть дощі
Місцями очікуються сильні опади
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Після тривалого періоду аномального тепла в Україні відбудеться істотна зміна погодних умов. Протягом тижня очікуються дощі з переходом у мокрий сніг. 

Про це повідомив Укргідрометцентр

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Погода у понеділок, 27 березня

У понеділок, 27 березня, на більшій частині території України ще збережеться панування теплої повітряної маси з півдня, тож у нічний час стовпчики термометрів покажуть +3…+9°C, вдень максимальні значення температури становитимуть +10…+16°C, у центральних, південних східних областях подекуди +17…+19°C.

Вночі на Лівобережжі пройдуть помірні дощі, вдень у західній частині очікуються помірні, подекуди значні дощі; у Карпатах сильний дощ із мокрим снігом. Вітер переважно південний / південно-західний, 7-22 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода у вівторок, 28 березня

У вівторок, 28 березня, очікуються складні погодні умови. У західних областях вночі опади у вигляді дощу з переходом у сніг, вдень невеликий мокрий сніг, снігова крупа. На решті території України вдень пройдуть дощі у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях увечері з переходом у сніг. Вітер на Лівобережжі України південно-східний, на Правобережжі північно-західний, 9–14 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с, у західних областях, вдень також на Одещині та Миколаївщині місцями посилення до 21-24 м/с. У Карпатах сильний сніг / мокрий сніг, хуртовини, пориви вітру до 30 м/с. Температура повітря у західних областях протягом доби -2…+3°C. На решті території вночі +5…+10°C, вдень +11…+17°C, у Київській та місцями центральних областях у другій половині дня різке зниження до -1…+5°C.

Погода у середу, 29 березня

У середу, 29 березня, вночі очікується дощ на сході країни, а також сніг / мокрий сніг у північних областях. Вдень невеликий мокрий сніг можливий у північних та західних областях. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями в Україні пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -4...+2°C, вдень -1...+4°C, на крайньому сході та в Приазов'ї +2...+7°C. У Карпатах вночі -12...-7°C, вдень -6...-1°C.

Погода у четвер, 30 березня

У четвер, 30 березня, під впливом баричного гребеня істотних опадів не очікується, лише на крайньому сході та крайньому заході країни пройде дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-1°C, вдень +3...+9°C. У Карпатах вночі близько -12°C, вдень -1…+4°C.

Погода у п'ятницю, 31 березня

У п'ятницю, 31 березня, розпочнеться поступове підвищення температури. У західних, північних та центральних регіонах вдень пройдуть дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2…+4°C, вдень становитиме +5…+10°C, у південних та західних областях +11…+13°C.

Погода у суботу та неділю, 1-2 квітня

На вихідні, 1-2 квітня, новий виток циклонічної діяльності призведе до дощової погоди у більшості областей України. При цьому температурне тло очікується на досить високих показниках, перевищуючи норму на 2-4°C. Відчутно теплішими стануть ночі.

Додамо, у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них. 

 

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