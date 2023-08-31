Погода в Украине сегодня, 31 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Метеопрог и Диденко

Мужчина под зонтиком прячется от сильного ливня. Фото: google.com

Сегодня, 31 августа, в значительной части областей Украины ожидаются грозовые дожди, местами с градом, синоптики предупреждают о I уровне опасности. Но на остальной территории будет жаркая погода.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 31 августа

Синоптики прогнозируют, что сегодня украинцев ожидает переменная облачность, а в западных областях будет облачно с прояснениями. Ночью в Западной, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории обойдется без осадков.

Ветер юго-восточный, днем в западных областях с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +16-21°C, на побережье морей до +23°C;

ночью в восточных и северо-восточных областях +12-17°C, днем +26-31°C;

на юго-востоке страны до +35°C, в западных областях +20-25°C;

в Карпатах ночью +10-15°C, днем +13-18°C.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 31 августа, от Укргидрометцентра. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киевской области

В четверг, 31 августа, в Киеве и области ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются, только во второй половине дня кратковременный дождь и гроза.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +16-21°C, днем +26-31°C;

в Киеве ночью +18-20°C, днем +28-30°C.

Прогноз погоды в Киеве на четверг, 31 августа, от Meteoprog. Фото: скриншот

Предупреждение о сильных осадках

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в значительной части областей Украины.

"31 августа на Правобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности", — говорится в прогнозе.

І уровень опасности в четверг, 31 августа, в половине областей Украины. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 31 августа, температура воздуха в западных областях ожидается +23-28°C, на остальной территории еще будет держаться жара — +28-33°C, местами возможно до +35°C.

"К западу Украины подплыла котловина циклона с атмосферными фронтами. Карта. Такая синоптическая ситуация обусловит локальные грозовые дожди во многих областях. Разве что на востоке и юго-востоке — без существенных осадков", — отметила синоптик.

В Киеве возможны грозовые дожди, однако жара в столице задержится — температура воздуха достигнет +29°C. А вот в пятницу будет похолодание.

Карта погодных циклонов в Европе в четверг, 31 августа. Фото: facebook.com/tala.didenko

Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в столице специалисты снова фиксируют температурные рекорды. Аномальная жара не покидает Киев уже третий день.