Погода в Украине сегодня, 31 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Метеопрог и Диденко

Ливни с градом зальют Украину: синоптики рассказали, каким будет последний день лета
Сегодня, 31 августа, в значительной части областей Украины ожидаются грозовые дожди, местами с градом, синоптики предупреждают о I уровне опасности. Но на остальной территории будет жаркая погода.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 31 августа
Синоптики прогнозируют, что сегодня украинцев ожидает переменная облачность, а в западных областях будет облачно с прояснениями. Ночью в Западной, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем на Правобережье кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории обойдется без осадков.
Ветер юго-восточный, днем в западных областях с переходом на западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +16-21°C, на побережье морей до +23°C;
- ночью в восточных и северо-восточных областях +12-17°C, днем +26-31°C;
- на юго-востоке страны до +35°C, в западных областях +20-25°C;
- в Карпатах ночью +10-15°C, днем +13-18°C.
Погода в Киевской области
В четверг, 31 августа, в Киеве и области ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются, только во второй половине дня кратковременный дождь и гроза.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +16-21°C, днем +26-31°C;
- в Киеве ночью +18-20°C, днем +28-30°C.
Предупреждение о сильных осадках
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в значительной части областей Украины.
"31 августа на Правобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности", — говорится в прогнозе.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 31 августа, температура воздуха в западных областях ожидается +23-28°C, на остальной территории еще будет держаться жара — +28-33°C, местами возможно до +35°C.
"К западу Украины подплыла котловина циклона с атмосферными фронтами. Карта. Такая синоптическая ситуация обусловит локальные грозовые дожди во многих областях. Разве что на востоке и юго-востоке — без существенных осадков", — отметила синоптик.
В Киеве возможны грозовые дожди, однако жара в столице задержится — температура воздуха достигнет +29°C. А вот в пятницу будет похолодание.
Напомним, что в столице специалисты снова фиксируют температурные рекорды. Аномальная жара не покидает Киев уже третий день.