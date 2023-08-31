Погода в Україні сьогодні, 31 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Чоловік під парасолею ховається від сильної зливи. Фото: google.com

Сьогодні, 31 серпня, в значній частині областей України очікуються грозові дощі, місцями з градом, синоптики попереджають про I рівень небезпечності. Та на решті території буде спекотна погода.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 31 серпня

Синоптики прогнозують, що сьогодні на українців очікує мінлива хмарність, а в західних областях буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі короткочасні дощі та грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території обійдеться без опадів.

Вітер південно-східний, вдень у західних областях з переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +16-21°C, на узбережжі морів до +23°C;

вночі в східних та північно-східних областях +12-17°C, вдень +26-31°C;

на південному сході країни до +35°C, у західних областях +20-25°C;

в Карпатах вночі +10-15°C, вдень +13-18°C.

Прогноз погоди в Україні на четвер, 31 серпня, від Укргідрометцентру. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Київській області

У четвер, 31 серпня, в Києві та області очікується мінлива хмарність. Опади не прогнозуються, лише в другій половині дня короткочасний дощ та гроза.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +16-21°C, вдень +26-31°C;

у Києві вночі +18-20°C, вдень +28-30°C.

Прогноз погоди в Києві на четвер, 31 серпня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Попередження про сильні опади

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в значній частині областей України.

"31 серпня на Правобережжі грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності", — йдеться в прогнозі.

І рівень небезпечності в четвер, 31 серпня, в половині областей України. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 31 серпня, температура повітря в західних областях очікується +23-28°C, на решті території ще триматиметься спека — +28-33°C, місцями можливо до +35°C.

"До заходу України підпливла улоговина циклону з атмосферними фронтами. Карта. Така синоптична ситуація зумовить локальні грозові дощі в багатьох областях. Хіба на сході та південному сході — без істотних опадів", — зазначила синоптикиня.

У Києві також можливі грозові дощі, однак спека в столиці затримається — температура повітря сягне +29°C. А от у п'ятницю буде похолодання.

Карта погодних циклонів в Європі в четвер, 31 серпня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що в столиці фахівці знову фіксують температурні рекорди. Аномальна спека не покидає Київ вже третій день поспіль.