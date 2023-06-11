Люди прячутся под зонтиками от ливня. Фото: google.com

Сегодня, 11 июня, в Украине будет облачно с прояснениями. Во всех областях ожидаются либо кратковременные дожди, либо сильные ливни.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 11 июня

Сегодня по всей Украине возможны кратковременные дожди и грозы. В большинстве западных, Житомирской, Херсонской и Запорожской областях дождь, днем в южных областях в отдельных районах град.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью +11-16°С, днем +16-21°С; на остальной территории ночью +14-19°С, днем +19-24°С.

Погода в Украине 11 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В столице сегодня тоже следует ожидать кратковременных дождей, а местами грозы. Однако, несмотря на это, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, возможны порывы 15-20 м/с.

Температура в Киевской области ночью +11-16°С, днем +16-21°С. В Киеве ночью +13-15°С, днем +17-19°С.

Погода от Наталки Диденко

В Украине сегодня ожидается от +20-25°С. Только в Одесской области, в степной части Крыма и кое-где в Приазовье удержится жара, до +24-28°С.

По словам Диденко, сегодня сильный восточный и северо-восточный ветер. Почти по всей стране будут дожди с грозами.

"При грозах может хлынуть и рвануть шквал. Днем возможна сухая передышка — в центральной части и на северо-западе", — отметила она.

Карта прогноз погоды. Фото: Meteopost

Карта прогноза погоды. Фото: Meteopost.

Напомним, что в течение суток 11 июня в Киеве возможны сильные грозы и порывы ветра до 15-20 м/с. В регионе объявили и уровень опасности — желтый.