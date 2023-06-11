Ливни охватили Украину: синоптики рассказали о погоде на сегодня
Сегодня, 11 июня, в Украине будет облачно с прояснениями. Во всех областях ожидаются либо кратковременные дожди, либо сильные ливни.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 11 июня
Сегодня по всей Украине возможны кратковременные дожди и грозы. В большинстве западных, Житомирской, Херсонской и Запорожской областях дождь, днем в южных областях в отдельных районах град.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура в западных и северных областях ночью +11-16°С, днем +16-21°С; на остальной территории ночью +14-19°С, днем +19-24°С.
Прогноз погоды в Киевской области
В столице сегодня тоже следует ожидать кратковременных дождей, а местами грозы. Однако, несмотря на это, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, возможны порывы 15-20 м/с.
Температура в Киевской области ночью +11-16°С, днем +16-21°С. В Киеве ночью +13-15°С, днем +17-19°С.
Погода от Наталки Диденко
В Украине сегодня ожидается от +20-25°С. Только в Одесской области, в степной части Крыма и кое-где в Приазовье удержится жара, до +24-28°С.
По словам Диденко, сегодня сильный восточный и северо-восточный ветер. Почти по всей стране будут дожди с грозами.
"При грозах может хлынуть и рвануть шквал. Днем возможна сухая передышка — в центральной части и на северо-западе", — отметила она.
Напомним, что в течение суток 11 июня в Киеве возможны сильные грозы и порывы ветра до 15-20 м/с. В регионе объявили и уровень опасности — желтый.