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Зливи охопили Україну: синоптики розповіли про погоду на сьогодні

11 червня 2023 06:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 11 червня
Люди ховаються під парасолями від зливи. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 11 червня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. У всіх областях очікуються або короткочасні дощі, або сильні зливи. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 11 червня

Сьогодні по всій Україні можливі короткочасні дощі та грози. У більшості західних, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах град.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. 

Температура у західних та північних областях вночі +11-16°С, вдень +16-21°С; на решті території вночі +14-19°С, вдень +19-24°С.

Погода в Україні 11 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У столиці сьогодні теж варто чекати короткочасних дощів, а місцями грози. Однак попри це в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, можливі пориви 15-20 м/с.

Температура на Київщині вночі +11-16°С, вдень +16-21°С. У Києві вночі +13-15°С, вдень +17-19°С.

Погода від Наталки Діденко

По Україні сьогодні очікується від +20-25°С. Тільки на Одещині, в степовій частині Криму та подекуди в Приазовʼї втримається спека, до +24-28°С.

За словами Діденко, сьогодні буде сильний східний та північно-східний вітер. Майже по всій країні будуть дощі з грозами.

"При грозах може линути і рвонути шквал. Вдень можливий сухий передих — у центральній частині та на північному заході", — зазначила вона.

Мапа прогнозу погоди. Фото: Meteopost
Мапа прогнозу погоди. Фото: Meteopost

Нагадаємо, що впродовж доби 11 червня у Києві можливі сильні грози та пориви вітру до 15-20 м/с. У регіоні оголосили І рівень небезпеки — жовтий. 

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