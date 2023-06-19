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Запаситесь зонтиками: какие области завтра зальет дождями

19 июня 2023 20:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода по Украине 20 июня
Девушка под зонтиком. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 20 июня, практически по всей Украине будет облачно и дождь. В Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Одесской и Винницкой областях — кратковременные дожди, грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на 20 июня.

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Погода по Украине 20 июня

Синоптики говорят, что 20 июня во всех регионах будет тепло. Температура будет колебаться от 26 до 31 градуса тепла. Однако в западных и северных областях могут быть дожди.

Прогноз погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В Гидрометцентре говорят, что во вторник днем ожидается +25-27°С тепла, а ночью +13-15°С. После осадков температура воздуха будет составлять +15-16°С.

Погода по Киеву и области 20 июня

Синоптики предупреждают, что в столице и области облачно. Ночью без осадков, однако днем могут пройти кратковременные дожди с грозой.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью будет +16+18°С,
  • днем достигнет +26+28°С.

Температура воздуха в регионе:

  • ночью +13+18°С,
  • днем +23+28°С.

Опасные гидрологические явления 20 июня

20 июня на р. Днепр ниже Каховской ГЭС, в результате ее подрыва, будет содержаться частичное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов (отдельные жилые, хозяйственные и промышленные объекты):

  • г. Херсон,
  • в Херсонском,
  • в Скадовском районах Херсонской области.
Опасные гидрологические явления 20 июня. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность по Украине

20-22 июня в центральной, Сумской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожароопасность по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве во вторник, 20 июня, ожидается жаркая погода. Однако жители города и региона предупреждают о грозе и призывают быть осмотрительными.

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