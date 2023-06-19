Дівчина під парасолею. Фото: УНІАН

У вівторок, 20 червня, практично по всій Україні буде хмарно та падатиме дощ. У Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Черновицькій, Одеській та Вінницькій областях — короткочасні дощі, грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на 20 червня.

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Погода по Україні 20 червня

Синоптики розповідають, що 20 червня у всіх регіонах буде тепло. Температура коливатиметься від 26 до 31 градусу тепла. Проте у західних та північних областях можуть бути дощі.

Прогноз погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

У Гідрометцентрі кажуть, що у вівторок вдень очікується +25-27°С тепла, а вночі — +13-15°С. Після опадів температура повітря становитиме +15-16°С.

Погода по Києву та області 20 червня

Синоптики попереджають, що у столиці та області буде хмарно. Вночі очікується без опадів, проте вдень можуть пройти короткочасні дощі з грозою.

Температура повітря у Києві:

вночі буде +16+18°С,

вдень сягне до +26+28°С.

Температура повітря у регіоні:

вночі +13+18°С,

вдень +23+28°С.

Небезпечні гідрологічні явища 20 червня

20 червня на р. Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, утримуватиметься часткове затоплення прируслових територій та частин населених пунктів (окремі житлові, господарські та промислові об'єкти):

м. Херсон,

у Херсонському,

Скадовському районах Херсонської області.

Небезпечні гідрологічні явища 20 червня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека по Україні

20-22 червня у центральних, Сумській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Києві у вівторок, 20 червня, очікується спекотна погода. Однак, жителів міста та регіону попереджають про грозу та закликають бути обачними.