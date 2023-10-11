Прогноз погоды в Киеве на 12 октября — чего ждать киевлянам

Заморозки отступают: какой будет погода в Киеве 12 октября
Завтра, 12 октября, в Киеве синоптики прогнозируют потепление. На протяжении всего дня будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха прогреется до +21 °С.
Об этом сообщает Укргидроментцентр.
Прогноз погоды в Киеве
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
- Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
- Атмосферное давление — 749 мм рт. ст.
- Влажность — 43-61%
Погода в Киеве 12 октября от Meta
По данным синоптиков, 12 октября в столице осадков не ожидается. В начале дня погода будет прохладной, но позже станет теплее.
Температура воздуха будет колебаться от +10 до +20 °С.
Погода в Киеве 12 октября от Sinoptik.ua
Синоптики говорят, что целый день в столице будет облачным. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет от +9 до +10 °С, а днем столбики термометров покажут от +16 до +20 °С.
Погода в Украине
В западные и северные области Украины в этот день могут пройти небольшие дожди. В общем, будет облачно с прояснениями.
Однако на юге и востоке ожидается солнечная погода.
Температура воздуха:
- в целом по Украине — +15... +20 °С;
- на западе — +20...+25 °С;
- в восточных областях — +12...+15 °С.
- на юге — +16... +19 °С.
Напомним, сегодня утром, 11 октября, часть Киева накрыла сильный туман. В полиции напомнили, как поступать в условиях ограниченной видимости.