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Заморозки отступают: какой будет погода в Киеве 12 октября

11 октября 2023 19:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Киеве на 12 октября — чего ждать киевлянам
Погода в Киеве 12 октября. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 12 октября, в Киеве синоптики прогнозируют потепление. На протяжении всего дня будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха прогреется до +21 °С.

Об этом сообщает Укргидроментцентр.

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Прогноз погоды в Киеве

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
  • Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
  • Атмосферное давление — 749 мм рт. ст.
  • Влажность — 43-61%

Погода в Киеве 12 октября от Meta

По данным синоптиков, 12 октября в столице осадков не ожидается. В начале дня погода будет прохладной, но позже станет теплее.

Температура воздуха будет колебаться от +10 до +20 °С.

прогноз погоды 12 октября
Фото: Meta

Погода в Киеве 12 октября от Sinoptik.ua

Синоптики говорят, что целый день в столице будет облачным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет от +9 до +10 °С, а днем столбики термометров покажут от +16 до +20 °С.

прогноз погоды 12 октября синоптик
Фото: Sinoptik.ua

Погода в Украине

В западные и северные области Украины в этот день могут пройти небольшие дожди. В общем, будет облачно с прояснениями.

Однако на юге и востоке ожидается солнечная погода.

Температура воздуха:

  • в целом по Украине — +15... +20 °С;
  • на западе — +20...+25 °С;
  • в восточных областях — +12...+15 °С.
  • на юге — +16... +19 °С.

Напомним, сегодня утром, 11 октября, часть Киева накрыла сильный туман. В полиции напомнили, как поступать в условиях ограниченной видимости.

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