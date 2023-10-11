Прогноз погоди у Києві на 12 жовтня — чого чекати киянам

Заморозки відступають: якою буде погода в Києві 12 жовтня
Завтра, 12 жовтня, в Києві синоптики прогнозують потепління. Протягом всього дня буде хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ. Вдень температура повітря прогріється до +21 °С.
Про це повідомляє Укргідроментцентр.
Прогноз погоди в Києві
- Мінлива хмарність.
- Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
- Атмосферний тиск — 749 мм рт. ст.
- Вологість — 43-61%
Погода в Києві 12 жовтня від Meta
За даними синоптиків, 12 жовтня у столиці опадів не передбачається. На початку дня погода буде прохолодною, але пізніше потеплішає.
Температура повітря коливатиметься від +10 до +20 °С.
Погода в Києві 12 жовтня від Sinoptik.ua
Синоптики кажуть, що весь день у столиці буде хмарним. Опадів не очікується.
Температура повітря вночі становитиме від +9 до +10 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +16 до +20 °С.
Погода в Україні
У західних та північних областях України в цей день можуть пройти невеликі дощі. Загалом буде хмарно з проясненнями.
Проте на півдні та сході очікується сонячна погода.
Температура повітря:
- загалом по Україні — +15...+20°С;
- на заході — +20...+25 °С;
- у східних областях — +12...+15 °С.
- на півдні — +16...+19 °С.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 жовтня, частину Києва накрив сильний туман. У поліції нагадали, як діяти в умовах обмеженої видимості.