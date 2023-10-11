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Заморозки відступають: якою буде погода в Києві 12 жовтня

11 жовтня 2023 19:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди у Києві на 12 жовтня — чого чекати киянам
Погода в Києві 12 жовтня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 12 жовтня, в Києві синоптики прогнозують потепління. Протягом всього дня буде хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ. Вдень температура повітря прогріється до +21 °С. 

Про це повідомляє Укргідроментцентр.

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Прогноз погоди в Києві

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
  • Атмосферний тиск — 749 мм рт. ст.
  • Вологість — 43-61%

Погода в Києві 12 жовтня від Meta

За даними синоптиків, 12 жовтня у столиці опадів не передбачається. На початку дня погода буде прохолодною, але пізніше потеплішає.

Температура повітря коливатиметься від +10 до +20 °С. 

прогноз погоди 12 жовтня Мета
Фото: Meta

Погода в Києві 12 жовтня від Sinoptik.ua

Синоптики кажуть, що весь день у столиці буде хмарним. Опадів не очікується. 

Температура повітря вночі становитиме від +9 до +10 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +16 до +20 °С. 

прогноз погоди 12 жовтня синоптик
Фото: Sinoptik.ua

Погода в Україні

У західних та північних областях України в цей день можуть пройти невеликі дощі. Загалом буде хмарно з проясненнями. 

Проте на півдні та сході очікується сонячна погода.

Температура повітря:

  • загалом по Україні  — +15...+20°С;
  • на заході — +20...+25 °С;
  • у східних областях — +12...+15 °С.
  • на півдні — +16...+19 °С.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 жовтня, частину Києва накрив сильний туман. У поліції нагадали, як діяти в умовах обмеженої видимості.

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