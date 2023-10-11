Прогноз погоди у Києві на 12 жовтня — чого чекати киянам

Погода в Києві 12 жовтня. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 12 жовтня, в Києві синоптики прогнозують потепління. Протягом всього дня буде хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ. Вдень температура повітря прогріється до +21 °С.

Про це повідомляє Укргідроментцентр.

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Мінлива хмарність.

Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Атмосферний тиск — 749 мм рт. ст.

Вологість — 43-61%

Погода в Києві 12 жовтня від Meta

За даними синоптиків, 12 жовтня у столиці опадів не передбачається. На початку дня погода буде прохолодною, але пізніше потеплішає.

Температура повітря коливатиметься від +10 до +20 °С.

Фото: Meta

Погода в Києві 12 жовтня від Sinoptik.ua

Синоптики кажуть, що весь день у столиці буде хмарним. Опадів не очікується.

Температура повітря вночі становитиме від +9 до +10 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +16 до +20 °С.

Фото: Sinoptik.ua

Погода в Україні

У західних та північних областях України в цей день можуть пройти невеликі дощі. Загалом буде хмарно з проясненнями.

Проте на півдні та сході очікується сонячна погода.

Температура повітря:

загалом по Україні — +15...+20°С;

на заході — +20...+25 °С;

у східних областях — +12...+15 °С.

на півдні — +16...+19 °С.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 жовтня, частину Києва накрив сильний туман. У поліції нагадали, як діяти в умовах обмеженої видимості.