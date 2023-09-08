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"Все на улицы!": Диденко порадовала украинцев погодой на выходных

8 сентября 2023 22:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на выходные: прогноз Наталки Диденко
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине 9 и 10 сентября погода будет теплой и солнечной. Температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, температура воздуха будет составлять +20+25 градусов. На северо-востоке — +18+22. В южных областях — до +28 градусов.

Осадков не ожидается.

"Приближающийся уик-энд будет синоптически замечательным. Для копания картошки точно идеальным! Гуляния, досуг, работа, что угодно на открытом воздухе — на здоровье", — заверила Диденко.

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В столице тоже будет хорошая и солнечная погода. Температура воздуха будет достигать +22 градусов.

"Киевляне! Оставьте свои уборки, консервации и осенние мытья окон на потом — все на улицы! Там будет хорошо — солнце, +22 градуса", — подчеркнула синоптик.

Диденко добавила, что дождя в городе не будет.

Скриншот сообщения

Отметим, в этом году мир пострадал от аномальной жары, которая бушевала летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.

Напомним, в Одессе продолжается бархатный сезон. Температура воздуха позволяет понежиться на пляже и плавать в море.

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