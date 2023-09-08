Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow "Всі на вулиці!": Діденко потішила українців погодою на вихідних arrow

"Всі на вулиці!": Діденко потішила українців погодою на вихідних

8 вересня 2023 22:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на вихідні: прогноз Наталки Діденко
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні, 9 та 10 вересня, погода буде теплою та сонячною. Температура повітря буде комфортною.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні на ці вихідні

За її словами, температура повітря становитиме +20+25 градусів. На північному сході — +18+22. У південних областях — до +28 градусів.

Опадів не очікується. 

"Уїк-енд, що наближається, буде синоптично чудовим.
Для копання картоплі точно ідеальним! Гуляння, дозвілля, робота, що завгодно на відкритому повітрі — на здоровʼя", — запевнила Діденко.

Погода у Києві на вихідних

У столиці теж буде гарна та сонячна погода. Температура повітря сягатиме +22 градусів.

"Кияни! Лишіть свої прибирання, консервації та осінні миття вікон на потім — всі на вулиці! Там буде гарно — сонце, +22 градуси", — наголосила синоптикиня.

Діденко додала, що дощу в місті не буде.

Скриншот допису

Зазначимо, цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.

Нагадаємо, в Одесі продовжується оксамитовий сезон. Температура повітря дозволяє поніжитись на пляжі й поплавати в морі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз