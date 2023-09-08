Погода в Україні на вихідні: прогноз Наталки Діденко

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні, 9 та 10 вересня, погода буде теплою та сонячною. Температура повітря буде комфортною.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, температура повітря становитиме +20+25 градусів. На північному сході — +18+22. У південних областях — до +28 градусів.

Опадів не очікується.

"Уїк-енд, що наближається, буде синоптично чудовим.

Для копання картоплі точно ідеальним! Гуляння, дозвілля, робота, що завгодно на відкритому повітрі — на здоровʼя", — запевнила Діденко.

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У столиці теж буде гарна та сонячна погода. Температура повітря сягатиме +22 градусів.

"Кияни! Лишіть свої прибирання, консервації та осінні миття вікон на потім — всі на вулиці! Там буде гарно — сонце, +22 градуси", — наголосила синоптикиня.

Діденко додала, що дощу в місті не буде.

Скриншот допису

Зазначимо, цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.

Нагадаємо, в Одесі продовжується оксамитовий сезон. Температура повітря дозволяє поніжитись на пляжі й поплавати в морі.