Погода в Украине сегодня, 25 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Туман во Львове. Фото: УНИАН

Сегодня, 25 сентября, украинцев ожидает теплая погода. В западных областях ночью местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 25 сентября

25 сентября украинцев ожидает небольшая облачность без осадков. Лишь в западных областях переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь и даже гроза. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха потихоньку падает, но будет тепло. Температура:

ночью 10 — 15°;

днем 22 — 27°.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 25 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области

Синоптики отмечают, что в понедельник, 25 сентября, будет облачно, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура по области:

ночью 10 — 15 °;

днем 22 — 27°.

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 25 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

ночью 13 — 15 °;

днем 25 — 27°.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 25 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, первое ощутимое похолодание ожидается в столице в начале октября.

"Температура воздуха против нынешней, +24+28 градусов, снизится до +18+20 градусов", — написала Диденко.

Источник: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды от Meteoprog

На территории Украины сохранится теплая, сухая и солнечная погода с температурным фоном на 3 — 6 °С выше климатической нормы. В южной части страны комфортность погоды в какой-то степени ухудшится вследствие порывистого восточного ветра.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 25 сентября. Фото: Meteoprog

В понедельник, 25 сентября, в большинстве областей ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь ночью местами в западной части пройдут небольшие дожди. Ветер восточной четверти, 5 — 10 м/с, в южных областях и в Приазовье отдельные порывы 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16°С, днем +23...+28°С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 25 сентября. Фото: Meteoprog

Напомним, 25 — 27 сентября сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Одесской области приостановили посевную кампанию озимой пшеницы. Это связано с засушливой погодой и отсутствием влаги. Около 3% аграриев рискнули засеять зерно в сухую землю. Однако из-за засушливой погоды уже погиб озимый рапс. Речь идет о десяти тысячах гектаров.