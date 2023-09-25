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Высокий уровень опасности: синоптики сегодня предупредили сразу несколько областей о тумане

25 сентября 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 25 сентября — сборный прогноз от синоптиков
Туман во Львове. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 25 сентября, украинцев ожидает теплая погода. В западных областях ночью местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 25 сентября

25 сентября украинцев ожидает небольшая облачность без осадков. Лишь в западных областях переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь и даже гроза. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха потихоньку падает, но будет тепло. Температура:

  • ночью 10 — 15°;
  • днем 22 — 27°.
Погода на 25 сентября
Прогноз погоды в Украине сегодня, 25 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области

Синоптики отмечают, что в понедельник, 25 сентября, будет облачно, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура по области:

  • ночью 10 — 15 °;
  • днем 22 — 27°.
Прогноз погоды на 25 сентября.
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 25 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

  • ночью 13 — 15 °;
  • днем 25 — 27°.
Прогноз погоды на 25 сентября.
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 25 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, первое ощутимое похолодание ожидается в столице в начале октября.

"Температура воздуха против нынешней, +24+28 градусов, снизится до +18+20 градусов", — написала Диденко.

Прогноз погоды в Киеве от Наталки Диденко
Источник: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоды от Meteoprog

На территории Украины сохранится теплая, сухая и солнечная погода с температурным фоном на 3 — 6 °С выше климатической нормы. В южной части страны комфортность погоды в какой-то степени ухудшится вследствие порывистого восточного ветра.

Прогноз погоды по Украине на 25 сентября
Прогноз погоды в Украине сегодня, 25 сентября. Фото: Meteoprog

В понедельник, 25 сентября, в большинстве областей ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь ночью местами в западной части пройдут небольшие дожди. Ветер восточной четверти, 5 — 10 м/с, в южных областях и в Приазовье отдельные порывы 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16°С, днем +23...+28°С.

Прогноз погоды в Украине на 25 сентября.
Прогноз погоды в Украине сегодня, 25 сентября. Фото: Meteoprog

Напомним, 25 — 27 сентября сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Одесской области приостановили посевную кампанию озимой пшеницы. Это связано с засушливой погодой и отсутствием влаги. Около 3% аграриев рискнули засеять зерно в сухую землю. Однако из-за засушливой погоды уже погиб озимый рапс. Речь идет о десяти тысячах гектаров.

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