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Високий рівень небезпеки: синоптики сьогодні попередили одразу кілька областей про туман

25 вересня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 25 вересня — збірний прогноз від синоптиків
Туман у Львові. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 25 вересня, на українців чекає тепла погода. У західних областях вночі місцями невеликий короткочасний дощ і навіть гроза. Вночі та вранці в західних областях подекуди туман.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 25 вересня

25 вересня українців очікує невелика хмарність без опадів. Лише у західних областях буде мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ і навіть гроза. Вночі та вранці в західних областях подекуди туман.

Вітер переважно північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря потихеньку падає, проте буде тепло. Температура:

  • вночі 10 — 15°;
  • вдень 22 — 27°.
Погода на 25 вересня
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 25 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області

Синоптики зазначають, що у понеділок, 25 вересня, буде невелика хмарність, без опадів. 

Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура по області:

  • вночі 10 — 15°;
  • вдень 22 — 27°.
Прогноз погоди на 25 вересня
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 25 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура у Києві:

  • вночі 13 — 15°;
  • вдень 25 — 27°.
Прогноз погоди на 25 вересня
Прогноз погоди в Києві сьогодні, 25 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, перше відчутніше похолодання очікується у столиці з початком жовтня. 

"Температура повітря проти теперішньої, +24+28 градусів, знизиться до +18+20 градусів", — написала Діденко.

Прогноз погоди в Києві від Наталки Діденко
Джерело: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди від Meteoprog

На території України збережеться тепла, суха та сонячна погода з температурним фоном на 3 – 6 °С вище за кліматичну норму. У південній частині країни комфортність погоди певною мірою погіршиться внаслідок поривчастого східного вітру. 

Прогноз погоди по Україні на 25 вересня
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 25 вересня. Фото: Meteoprog

У понеділок, 25 вересня, у більшості областей очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі місцями у західній частині пройдуть невеликі дощі. Вітер східної чверті, 5 – 10 м/с, у південних областях та у Приазов'ї окремі пориви 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С.

Прогноз погоди в Україні на 25 вересня
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 25 вересня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, 25 — 27 вересня зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Одеській області призупинили посівну кампанію озимої пшениці. Це пов'язано з посушливою погодою та відсутністю вологи. Близько 3% аграріїв ризикнули засіяти зерно у суху землю. Проте через посушливу погоду вже загинув озимий ріпак. Йдеться про десять тисяч гектарів.

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