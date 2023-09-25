Погода в Україні сьогодні, 25 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Високий рівень небезпеки: синоптики сьогодні попередили одразу кілька областей про туман
Сьогодні, 25 вересня, на українців чекає тепла погода. У західних областях вночі місцями невеликий короткочасний дощ і навіть гроза. Вночі та вранці в західних областях подекуди туман.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 25 вересня
25 вересня українців очікує невелика хмарність без опадів. Лише у західних областях буде мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ і навіть гроза. Вночі та вранці в західних областях подекуди туман.
Вітер переважно північно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря потихеньку падає, проте буде тепло. Температура:
- вночі 10 — 15°;
- вдень 22 — 27°.
Погода у Києві та Київській області
Синоптики зазначають, що у понеділок, 25 вересня, буде невелика хмарність, без опадів.
Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура по області:
- вночі 10 — 15°;
- вдень 22 — 27°.
Температура у Києві:
- вночі 13 — 15°;
- вдень 25 — 27°.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, перше відчутніше похолодання очікується у столиці з початком жовтня.
"Температура повітря проти теперішньої, +24+28 градусів, знизиться до +18+20 градусів", — написала Діденко.
Прогноз погоди від Meteoprog
На території України збережеться тепла, суха та сонячна погода з температурним фоном на 3 – 6 °С вище за кліматичну норму. У південній частині країни комфортність погоди певною мірою погіршиться внаслідок поривчастого східного вітру.
У понеділок, 25 вересня, у більшості областей очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі місцями у західній частині пройдуть невеликі дощі. Вітер східної чверті, 5 – 10 м/с, у південних областях та у Приазов'ї окремі пориви 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С.
Нагадаємо, 25 — 27 вересня зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
В Одеській області призупинили посівну кампанію озимої пшениці. Це пов'язано з посушливою погодою та відсутністю вологи. Близько 3% аграріїв ризикнули засіяти зерно у суху землю. Проте через посушливу погоду вже загинув озимий ріпак. Йдеться про десять тисяч гектарів.