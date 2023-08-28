Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Изнурительная жара: синоптики назвали регионы, в которых сегодня будет за +30 arrow

Изнурительная жара: синоптики назвали регионы, в которых сегодня будет за +30

28 августа 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине сегодня — 28 августа — погода на неделю
Мужчина страдает от жары во время работы в офисе. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 28 августа, в Украине ожидается изнурительная жаркая погода. Но ночью почти по всей территории синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 28 августа

По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 августа, днем в стране переменная облачность. В то же время, ночью практически все регионы Украины посетят кратковременные дожди и грозы. Исключение — юго-западная часть, Донецкая и Луганская области.  

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Погода в Украине 28 августа. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

  • ночью +17+22°С;
  • днем +31+36°С;
  • в восточных и Сумской областях +25+30°С.

"Самыми жаркими будут с начала недели юг, центр и север Украины, +33+37 градусов. На западе и востоке ожидается +26+30 градусов. Ослабление сильной жары — ориентировочно с четверга", — написала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве и области

В столице 28 августа будет изнуряющая жара. В то же время местами синоптики прогнозируют кратковременные осадки с грозой.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Погода в Киеве на 28 августа. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

  • в области ночью +17+22°С, днем +31+36°С;
  • в Киеве ночью +20+22°С, днем +33+35°С.
Погода в Киеве на неделю 28 августа — 2 сентября. Фото: Meteoprog

Напомним, из-за стресса у людей может повышаться артериальное давление, которое некоторые пытаются снизить с помощью лекарства. Но следует знать, как нужно действовать, когда произошел гипертонический криз, если под рукой нет соответствующих медицинских препаратов.

Если вы страдаете гипертонией, лучше выпейте соответствующее лекарство, которое вам назначил врач. Если давление не слишком прыгнуло, можете наполнить ванну горячей водой и опустить туда ноги на 15 минут. Таким образом, можно расширить свои сосуды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз