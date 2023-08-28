Прогноз погоды в Украине сегодня — 28 августа — погода на неделю

Мужчина страдает от жары во время работы в офисе. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 28 августа, в Украине ожидается изнурительная жаркая погода. Но ночью почти по всей территории синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 28 августа

По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 августа, днем в стране переменная облачность. В то же время, ночью практически все регионы Украины посетят кратковременные дожди и грозы. Исключение — юго-западная часть, Донецкая и Луганская области.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Погода в Украине 28 августа. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха:

ночью +17+22°С;

днем +31+36°С;

в восточных и Сумской областях +25+30°С.

"Самыми жаркими будут с начала недели юг, центр и север Украины, +33+37 градусов. На западе и востоке ожидается +26+30 градусов. Ослабление сильной жары — ориентировочно с четверга", — написала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве и области

В столице 28 августа будет изнуряющая жара. В то же время местами синоптики прогнозируют кратковременные осадки с грозой.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Погода в Киеве на 28 августа. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

в области ночью +17+22°С, днем +31+36°С;

в Киеве ночью +20+22°С, днем +33+35°С.

Погода в Киеве на неделю 28 августа — 2 сентября. Фото: Meteoprog

Напомним, из-за стресса у людей может повышаться артериальное давление, которое некоторые пытаются снизить с помощью лекарства. Но следует знать, как нужно действовать, когда произошел гипертонический криз, если под рукой нет соответствующих медицинских препаратов.

Если вы страдаете гипертонией, лучше выпейте соответствующее лекарство, которое вам назначил врач. Если давление не слишком прыгнуло, можете наполнить ванну горячей водой и опустить туда ноги на 15 минут. Таким образом, можно расширить свои сосуды.