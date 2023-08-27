Без води з дому не виходьте: в Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на завтра
Вдень 28 серпня в Україні очікується виснажлива спекотна погода. Однак вночі майже по усій території синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 28 серпня
Відтак, завтра вдень у країні буде мінлива хмарність. Водночас вночі практично усі регіони України навідають короткочасні дощі та грози. Виняток — південно-західна частина, Донеччина та Луганщина.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі +17+22°С;
- вдень +31+36°С;
- у східних та Сумській областях +25+30°С.
Погода у Києві та області 28 серпня
У столиці 28 серпня буде виснажлива спека. Водночас місцями синоптики прогнозують короткочасні опади з грозою.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +17+22°С, вдень +31+36°С;
- у Києві вночі +20+22°С, вдень +33+35°С.
Нагадаємо, сьогодні, 27 серпня, у деяких областях України очікується підвищення температури повітря. Синоптики розповіли, що майже всюди переважатиме суха погода.