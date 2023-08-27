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Без води з дому не виходьте: в Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на завтра

27 серпня 2023 14:58
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Без води з дому не виходьте: в Укргідрометцентрі здивували прогнозом погоди на завтра
Чоловік страждає від спеки. Фото: Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вдень 28 серпня в Україні очікується виснажлива спекотна погода. Однак вночі майже по усій території синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Погода в Україні 28 серпня

Відтак, завтра вдень у країні буде мінлива хмарність. Водночас вночі практично усі регіони України навідають короткочасні дощі та грози. Виняток — південно-західна частина, Донеччина та Луганщина. 

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +17+22°С;
  • вдень +31+36°С;
  • у східних та Сумській областях +25+30°С.
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Погода в Україні 28 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 28 серпня

У столиці 28 серпня буде виснажлива спека. Водночас місцями синоптики прогнозують короткочасні опади з грозою.  

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +17+22°С, вдень +31+36°С;
  • у Києві вночі +20+22°С, вдень +33+35°С.

Нагадаємо, сьогодні, 27 серпня, у деяких областях України очікується підвищення температури повітря. Синоптики розповіли, що майже всюди переважатиме суха погода. 

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