Без воды из дома не выходите: в Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды на завтра

Мужчина страдает от жары. Фото: Reuters

Днем, 28 августа, в Украине ожидается изнурительная жаркая погода. Однако ночью почти по всей территории синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 28 августа

Так, завтра днем в стране переменная облачность. В то же время ночью практически все регионы Украины посетят кратковременные дожди и грозы. Исключение — юго-западная часть, Донетчина и Луганщина.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью +17+22°С;

днем +31+36°С;

в восточных и Сумской областях +25+30°С.

Погода в Украине 28 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 28 августа

В столице 28 августа будет изнуряющая жара. В то же время местами синоптики прогнозируют кратковременные осадки с грозой.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +17+22°С, днем +31+36°С;

в Киеве ночью +20+22°С, днем +33+35°С.

Напомним, сегодня, 27 августа, в некоторых областях Украины ожидается повышение температуры воздуха. Синоптики рассказали, что почти повсюду будет преобладать сухая погода.