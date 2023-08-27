Без воды из дома не выходите: в Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды на завтра
Днем, 28 августа, в Украине ожидается изнурительная жаркая погода. Однако ночью почти по всей территории синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 28 августа
Так, завтра днем в стране переменная облачность. В то же время ночью практически все регионы Украины посетят кратковременные дожди и грозы. Исключение — юго-западная часть, Донетчина и Луганщина.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +17+22°С;
- днем +31+36°С;
- в восточных и Сумской областях +25+30°С.
Погода в Киеве и области 28 августа
В столице 28 августа будет изнуряющая жара. В то же время местами синоптики прогнозируют кратковременные осадки с грозой.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +17+22°С, днем +31+36°С;
- в Киеве ночью +20+22°С, днем +33+35°С.
Напомним, сегодня, 27 августа, в некоторых областях Украины ожидается повышение температуры воздуха. Синоптики рассказали, что почти повсюду будет преобладать сухая погода.