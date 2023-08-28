Прогноз погоди в Україні сьогодні — 28 серпня — погода на тиждень

Виснажлива спека: синоптики назвали регіони, в яких сьогодні буде за +30
Сьогодні, 28 серпня, в Україні очікується виснажлива спекотна погода. Однак вночі майже по усій території синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 28 серпня
За прогнозом синоптиків, сьогодні, 28 серпня, вдень в країні буде мінлива хмарність. Водночас вночі практично усі регіони України навідають короткочасні дощі та грози. Виняток — південно-західна частина, Донеччина та Луганщина.
Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.
Температура повітря:
- вночі +17+22°С;
- вдень +31+36°С;
- у східних та Сумській областях +25+30°С.
"Найспекотнішими будуть із початку тижня південь, центр та північ України, +33+37 градусів. На заході та сході очікується +26+30 градусів. Послаблення сильної спеки — орієнтовно з четверга", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода у Києві та області
У столиці 28 серпня буде виснажлива спека. Водночас місцями синоптики прогнозують короткочасні опади з грозою.
Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +17+22°С, вдень +31+36°С;
- у Києві вночі +20+22°С, вдень +33+35°С.
Нагадаємо, через стрес у людей може підвищуватися артеріальний тиск, який деякі намагаються знизити за допомогою ліків. Але варто знати, як потрібно діяти, коли стався гіпертонічний криз, якщо під рукою немає відповідних медичних препаратів.
Якщо ви страждаєте від гіпертонії, краще випийте відповідні ліки, які вам призначив лікар. Якщо тиск не дуже стрибнув, можете наповнити ванну гарячою водою та опустити туди ноги на 15 хвилин. Таким чином можна розширити свої судини.