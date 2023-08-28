Прогноз погоди в Україні сьогодні — 28 серпня — погода на тиждень

Чоловік страждає від спеки під час роботи в офісі. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 28 серпня, в Україні очікується виснажлива спекотна погода. Однак вночі майже по усій території синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 28 серпня

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 28 серпня, вдень в країні буде мінлива хмарність. Водночас вночі практично усі регіони України навідають короткочасні дощі та грози. Виняток — південно-західна частина, Донеччина та Луганщина.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Погода в Україні 28 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря:

вночі +17+22°С;

вдень +31+36°С;

у східних та Сумській областях +25+30°С.

"Найспекотнішими будуть із початку тижня південь, центр та північ України, +33+37 градусів. На заході та сході очікується +26+30 градусів. Послаблення сильної спеки — орієнтовно з четверга", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у Києві та області

У столиці 28 серпня буде виснажлива спека. Водночас місцями синоптики прогнозують короткочасні опади з грозою.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Погода в Києві на 28 серпня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

в області вночі +17+22°С, вдень +31+36°С;

у Києві вночі +20+22°С, вдень +33+35°С.

Погода в Києві на тиждень 28 серпня — 2 вересня. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, через стрес у людей може підвищуватися артеріальний тиск, який деякі намагаються знизити за допомогою ліків. Але варто знати, як потрібно діяти, коли стався гіпертонічний криз, якщо під рукою немає відповідних медичних препаратів.

Якщо ви страждаєте від гіпертонії, краще випийте відповідні ліки, які вам призначив лікар. Якщо тиск не дуже стрибнув, можете наповнити ванну гарячою водою та опустити туди ноги на 15 хвилин. Таким чином можна розширити свої судини.