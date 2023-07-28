Погода в Украине 29 июля — прогноз от Наталки Диденко

Выходные будут испорчены: народный синоптик не порадовал прогнозом на завтра
В субботу, 29 июля, в Украине прогнозируются дожди. Несмотря на это, температура воздуха будет комфортной, в пределах +24-29°C.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 29 июля от Наталки Диденко
В течение дня, 29 июля, дожди ожидаются в западной части, в Харьковской и Луганской областях, ночью и в Донецкой. Диденко также прогнозирует дожди в северных областях, где еще вчера их не ожидалось.
Также вероятность кратковременных дождей с грозой в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.
"В центральных областях и в южной части, а также в Сумской и Донецкой области — без существенных осадков, много солнца", — отметила синоптик.
Она также рассказала, что, несмотря на возможные дожди в субботу, температура воздуха в Украине будет комфортной, в течение дня ожидается +24+29°C.
Ветер будет с северо-запада, умеренный, в Приазовье возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
Напомним, в ночь на 28 июля в ряде регионов Украины была сильная непогода. Больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская и Одесская области.