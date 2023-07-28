Погода в Украине 29 июля — прогноз от Наталки Диденко

Люди под зонтиками. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 29 июля, в Украине прогнозируются дожди. Несмотря на это, температура воздуха будет комфортной, в пределах +24-29°C.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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В течение дня, 29 июля, дожди ожидаются в западной части, в Харьковской и Луганской областях, ночью и в Донецкой. Диденко также прогнозирует дожди в северных областях, где еще вчера их не ожидалось.

Также вероятность кратковременных дождей с грозой в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Карта дождей 29 июля. Фото: Наталья Диденко/Facebook

"В центральных областях и в южной части, а также в Сумской и Донецкой области — без существенных осадков, много солнца", — отметила синоптик.

Она также рассказала, что, несмотря на возможные дожди в субботу, температура воздуха в Украине будет комфортной, в течение дня ожидается +24+29°C.

Ветер будет с северо-запада, умеренный, в Приазовье возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Напомним, в ночь на 28 июля в ряде регионов Украины была сильная непогода. Больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская и Одесская области.