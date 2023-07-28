Погода в Україні 29 липня — прогноз від Наталки Діденко

Люди під парасолями. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 29 липня, в Україні прогнозуються дощі. Попри це температура повітря буде комфортною, в межах +24-29°C.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Упродовж дня 29 липня дощі очікуються у західній частині, на Харківщині та Луганщині, вночі й на Донеччині. Діденко також прогнозує дощі в північних областях, де ще вчора їх не очікувалось.

Також ймовірність короткочасних дощів із грозою завтра на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині.

Карта дощів 29 липня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

"У центральних областях та у південній частині, а також на Сумщині та Донеччині — без істотних опадів, багато сонця", — зазначила синоптик.

Вона також розповіла, що попри можливі дощі у суботу температура повітря в Україні буде комфортною, впродовж дня очікується +24+29°C.

Вітер буде з північного заходу, помірний, в Приазов'ї можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня в низці регіонів України була сильна негода. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області.