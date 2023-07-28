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Вихідні будуть зіпсовані: народний синоптик не потішив прогнозом на завтра

28 липня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 29 липня — прогноз від Наталки Діденко
Люди під парасолями. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У суботу, 29 липня, в Україні прогнозуються дощі. Попри це температура повітря буде комфортною, в межах +24-29°C.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко

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Погода в Україні 29 липня від Наталки Діденко 

Упродовж дня 29 липня дощі очікуються у західній частині, на Харківщині та Луганщині, вночі й на Донеччині. Діденко також прогнозує дощі в північних областях, де ще вчора їх не очікувалось. 

Також ймовірність короткочасних дощів із грозою завтра на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. 

погода в Україні
Карта дощів 29 липня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

"У центральних областях та у південній частині, а також на Сумщині та Донеччині — без істотних опадів, багато сонця", — зазначила синоптик. 

Вона також розповіла, що попри можливі дощі у суботу температура повітря в Україні буде комфортною, впродовж дня очікується +24+29°C.

Вітер буде з північного заходу, помірний, в Приазов'ї можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня в низці регіонів України була сильна негода. Найбільше постраждали Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області. 

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