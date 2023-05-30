Погода в Украине в последний день весны будет теплой, но с осадками

Весна закончится тепло, но с осадками: в каких областях ожидается дождь
Народный синоптик обнародовала прогноз погоды по Украине на 31 мая. Наталья Диденко отметила, что весна окончится тепло. Завтра кое-где будет дождь, возможно, даже грозы.
Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды по Украине
Народный синоптик сообщила, что по прогнозу дожди, местами с грозами, пройдут по Украине по:
- восточных областях
- южных областях
- центральных областях
- юго-западных областях
На севере и значительной части мероприятия будет сухая погода.
Днем, 31 мая, температура воздуха в Украине ожидается +20+26 градусов.
Прогноз погоды в Киеве
В среду, 31 мая, в столице ожидается теплой, без осадков.
Температура воздуха по области ожидается +22+24 градуса тепла.
Напомним, сегодня, 30 мая, в Украине ожидается облачность с дождями и грозами. Температура днем будет около +23 градуса.
Во вторник, 30 мая, синоптики прогнозируют в Одессе переменную облачность. В области возможен кратковременный дождь.