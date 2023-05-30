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Весна закончится тепло, но с осадками: в каких областях ожидается дождь

30 мая 2023 17:03
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в последний день весны будет теплой, но с осадками
Человек идет с зонтиком в парке. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Народный синоптик обнародовала прогноз погоды по Украине на 31 мая. Наталья Диденко отметила, что весна окончится тепло. Завтра кое-где будет дождь, возможно, даже грозы.

Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды по Украине

Народный синоптик сообщила, что по прогнозу дожди, местами с грозами, пройдут по Украине по:

  • восточных областях
  • южных областях
  • центральных областях
  • юго-западных областях

На севере и значительной части мероприятия будет сухая погода.

Днем, 31 мая, температура воздуха в Украине ожидается +20+26 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В среду, 31 мая, в столице ожидается теплой, без осадков.

Температура воздуха по области ожидается +22+24 градуса тепла.

Напомним, сегодня, 30 мая, в Украине ожидается облачность с дождями и грозами. Температура днем будет около +23 градуса.

Во вторник, 30 мая, синоптики прогнозируют в Одессе переменную облачность. В области возможен кратковременный дождь.

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